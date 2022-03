“Do të publikojmë mijëra dosje sekrete”, Anonymos hakon Bankën Ruse

Kolektivi ndërkombëtar i hakerëve Anonymous pretendon se ka hakuar Bankën Qendrore të Federatës Ruse. Anonymous shkroi se ka hakuar Bankën Qendrore të Rusisë dhe se do të publikojë mbi 35,000 skedarë brenda 48 orëve të ardhshme me disa dokumente të marrëveshjeve sekrete.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp

