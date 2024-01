Do përballej me Osli Bylykun pas ndarjes konfliktuale, pse Egli Tako hoqi dorë nga “Big Brother”?

Prej kohësh në rrjet po qarkullojnë lajme se ishçifti më i komentuar në median rozë, Olsi Bylyku dhe Egli Tako, do të bëhen pjesë e “Big Brother VIP 3” pas ndarjes së tyre të bujshme.

Mirëpo së fundmi Egli ka zhvilluar një bisedë virtuale më ndjekësit e saj në “Instagram”, ndërsa fansat kuriozë e kanë pyetur atë në lidhje me këto lajme nëse janë të vërteta apo jo.

“A do të hysh në ‘Big Brother Vip’? Nëse jo ta sugjeroj ta bësh. Do frymëzosh shumë vajza me sjelljen tënde”, ka shkruar ndër të tjera fansja. Egli iu dha fund njëherë e mirë aludimeve, duke thënë se nuk do të bëhet pjesë e këtij spektakli, pasi ka shumë ëndrra dhe objektiva që duhet t’i realizojë para se të futet në këtë shtëpi.

“E di që keni dëgjuar e lexuar pafund aludime kohët e fundit, por jo nuk do të jem. Kam një vit plot me ëndrra dhe objektiva përpara të cilat duhet t’i realizoj”, tha ish-e dashura e aktorit të njohur.

Sakaq, emri i Olsi Bylykut është konfirmuar tashmë si një ndër konkurrentët që do të bëhet pjesë e garës.

Egli ka vendosur ta refuzojë këtë ftesë, pas pjesëmarrjes së partnerit të saj. Kur nisën të qarkullojnë zërat për pjesëmarrjen e ish-çiftit në “Big Brother”, të shumtë ishin ata që aluduan se në fakt, ndarja e tyre ishte për lojë dhe se ribashkimi do të ndodhte në ekran.

Por, duket se kjo gjë nuk do të ndodhë, të paktën jo si dy banorë, pasi mund të ndodhë që të shohim edhe një përsëritje të skenarit Bora-Donald, duke krijuar një tjetër moment romantik televiziv.

Megjithatë, gjasat duken të vogla, pasi nga deklaratat, dyshja duket se nuk është ndarë dhe shumë mirë. Së fundmi, ajo ka qenë e ftuar në emisionin “Një gotë rose”, ku ka folur rreth jetës së saj personale dhe profesionale.

Ndryshe nga herët e tjera, gjatë intervistës Egli ka treguar më shumë për familjen e saj dhe shoqërinë.

E teksa u pyet nga moderatorja Rozana Radi se kush është premtimi i fundit që ajo i ka bërë vetes, mes lotësh këngëtarja zbuloi se i ka premtuar vetes që nuk do të vendosë më asnjë njeri përpara vetes së saj dhe se do t’i përkushtohet vetes, premtim që ajo ka arritur ta mbajë.

“Premtimi i fundit që unë i kam bërë vetes ka qenë një premtim të cilin edhe e kam mbajtur. Ka qenë që do t’i përkushtohem vetes sime dhe nuk do të vë më askënd para vetes sime. Kur vjen puna te familja është një gjë krejt tjetër. I kam premtuar vetes time që jemi unë dhe ti dhe do të kujdesem për ty”, tha Egli.

E ftuar në emisionin “Mos i bjer me top” ajo shprehet se është mirë edhe pse ka kaluar një periudhë ndryshe. Egli shton se ndarja nga Olsi i ka dhënë mundësinë të njohë një anë të vetes që nuk e kishte njohur më parë.

“Ka qenë një periudhë ndryshe. Kam njohur veten time. Jam falenderuese që ndodhi si moment, sepse nuk do e kisha njohur asnjëherë këtë anë timen. Çdo gjë ndodh për një arsye. Ka pasur momente të caktuara që ndihet mungesa, sepse ka qenë një lidhje e konsoliduar dhe shumë e gjatë. Ka momente që ndjen edhe mall bashkë me ndjesitë e tjera. Jam mirënjohëse për çdo fragmemt të bukur dhe sakrificat në lidhjen tonë. Pastaj, njerëzit nuk mbahen me zor”, u shpreh Egli.

Ajo foli edhe për djalin me të cilin u kap në një pishinë në kryeqytet, duke sqaruar se mes tyre për momentin nuk ka asgjë përpos miqësisë.

“Djali është një shok shumë i mirë imi. Është një nga njerëzit që më ka ndihmuar përpos, trajner personal. Më ka futur më thellë në botën e fitnesit. Në aspektin e jetës personale kemi diskutuar. Është një njeri që e kam pasur shumë afër vetes. Tani nuk ka asgjë të re në jetën time”, deklaroi ajo.

Mbetet për t’u parë nëse kjo histori dashurie do të zbulojë të tjera dimensione pas 13 janarit, ku Olsi do të bëhet pjesë e lojës dhe sigurisht që historia me Eglin nuk do të rri pa u përmendur.