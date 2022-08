“Do i bindem Kushtetutës”, betohet Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA-ve, Arben Kingji

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA-ve, Gjeneral Brigade, Arben Voke Kingji u betua sot para Presidentit të Republikës, Bajram Begaj, njëkohësisht edhe Komandant i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Në ceremoninë e betimit, pas ekzekutimit të himnit kombëtar, u lexua dekreti i emërimit të Presidentit të Republikës. Gjeneral Brigade Arben Voke Kingji, me dorën mbi Kushtetutë, u betua solemnisht se : “Do t’i bindem Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi, do t’i shërbej me ndershmëri vendit tim dhe do të mbroj interesat e Republikës së Shqipërisë.”

Begaj i dorëzoi dekretin e emërimit dhe i uroi Shefit të Shtabit të Përgjithshëm Kingji punë të mbarë dhe suksese në detyrën e rëndësishme në krye të Forcave të Armatosura shqiptare. Në ceremoninë e betimit ishin të pranishëm oficerë madhorë të Forcave të Armatosura.