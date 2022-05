Ditë zie në sportin e boksit, kampioni gjerman “shembet” në ring nga infarkti

Boksieri gjerman Musa Yamak vdiq të shtunën pasi pësoi një atak në zemër dhe u rrëzua në ringun e boksit pas një përleshjeje më herët gjatë ditës në një shfaqje të vogël në Garching, Gjermani.

Yamak (8-0, 8 KO), një boksier 38-vjeçar dhe deri në atë pikë i pamposhtur gjerman me origjinë turke, u përpoq të dilte për raundin e tretë, por u rrëzua në tokë dhe ra pa ndjenja.

Ndeshja u fitua nga veterani ugandan Hamza Wandera (20-19, 3 nokaut). Mediat gjermane dhe ndërkombëtare raportojnë se Yamak tentoi të dilte për të tretën, por papritur u rrëzua pa ndjenja. Ai nuk mund të ringjallej.

