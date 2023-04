Ditë historike për NATO-n, nga sot Finlanda bëhet zyrtarisht anëtare

Rusia ka thënë se do të forcojë mbrojtjen e saj pranë kufirit të saj prej 1,300 km me Finlandën, pasi sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, njoftoi se vendi nordik do t’i bashkohet zyrtarisht aleancës së mbrojtjes transatlantike të martën.

Pranimi shënon fundin e një procesi të përshpejtuar që filloi majin e kaluar, kur Finlanda dhe Suedia fqinje braktisën dekada të mosangazhimit ushtarak për të kërkuar sigurinë si anëtarë të NATO-s pas pushtimit rus të Ukrainës.

Turqia javën e kaluar u bë e fundit nga 30 shtetet anëtare të aleancës që ratifikoi kërkesën e Finlandës, por Turqia dhe Hungaria vazhdojnë të kundërshtojnë aplikimin e Suedisë. Stokholmi tha javën e kaluar se nuk ishte e sigurt se do të bashkohej në kohë për një samit të planifikuar të NATO-s në korrik.

“Nesër do të mirëpresim Finlandën si anëtarja e 31-të e NATO-s, duke e bërë Finlandën më të sigurt dhe aleancën tonë më të fortë”, tha Stoltenberg në Bruksel të hënën.

“Ne do të ngremë flamurin finlandez për herë të parë këtu në selinë e NATO-s”, shtoi ai.

Ankaraja dhe Helsinki do t’i dorëzojnë tekstet e tyre zyrtare sekretarit amerikan të shtetit, Antony Blinken, të martën, në të cilën pikë Finlanda do të bëhet anëtare e NATO-s, tha Stoltenberg, duke e përshkruar momentin si “historik”. /albeu.com