Dita vendimtare për Turqinë, betejë e ashpër midis Erdogan dhe Kilicdaroglu

64 milionë qytetarë pritet të dalin sot për të votuar në Turqi të dielën, 14 maj në kutitë e votimit, për të zgjedhur presidentin e 13-të të vendit, si dhe përfaqësinë parlamentare, në një proces zgjedhor që është karakterizuar si veçanërisht kritik dhe ka tërhequr interesin e e gjithe bota.

Rexhep Tajip Erdogan është më i rrezikuar se kurrë, me sondazhet e fundit që tregojnë se rivali i tij i përhershëm Kemal Kilicdaroglu kryeson me 46% dhe 50%.

Tashmë 1.5 milionë votues kanë votuar jashtë vendit dhe votat kanë mbërritur në Ankara për t’u numëruar sot në orën 17:00 pas mbylljes së qendrave të votimit. Komisioni zgjedhor i Turqisë ka thënë se njoftimet për rezultatet do të transmetohen nga ora 18:00 deri në 21:00. Është hera e parë në 20 vitet e fundit që ka pasiguri dhe vështirësi për të parashikuar, edhe nëse gjërat do të shkojnë në një raund të dytë.

AKP e Erdoganit ka si aleat kryesor nacionalistin MIR. Nga ana tjetër, CHP dhe pesë parti të tjera formojnë një aleancë që pritet të mbështetet edhe nga HDP pro-kurde.

Në anën e Kilintsaroglou janë dy nënkryetarë të mundshëm, kryetari i bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu dhe kryetari i bashkisë së Ankarasë, Mansur Yavas, nga partia e nacionalistit të ekstremit të djathtë Devlet Bakhceli. Ndër partitë që mbështesin Kilicdaroglu është edhe presidentja e Partisë së Mirë të ekstremit të djathtë, Meral Aksener.

Si opozita zyrtare ashtu edhe Rexhep Tajip Erdogan deklarojnë dhe besojnë se mund të kalojnë 50% në raundin e parë dhe kështu të fitojnë presidencën pa pasur nevojë për raund të dytë.

Presidenti në largim e përfundoi fushatën e tij zgjedhore me një lutje në Hagia Sophia, të cilën e ka kthyer në xhami që nga viti 2020. “I gjithë Perëndimi ishte çmendur! Por unë e bëra!” , u mburr ai, duke iu referuar shndërrimit të Hagia Sophia në xhami.

Fjalimi i tij përmbante kërcënime kundër kundërshtarit të tij Kemal Kilicdaroglu. Erdogan, i cili ka qenë në pushtet që nga viti 2003 dhe fitoi zgjedhjet në 2002, 2007, 2011 dhe 2018, premtoi të respektojë rezultatet e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, duke e quajtur çështjen temë.

Kemal Kilicdaroglu, i cili do të jetë sot në Ankara, e përfundoi fushatën e tij dje me një vizitë simbolike në mauzoleumin e Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Turqisë moderne. “A jeni gati për demokraci në këtë vend? Për të sjellë paqen në vend. Unë jam. Ju premtoj”, tha Kemal Kilicdaroglu gjatë mitingut të tij të fundit të madh.

Një disavantazh i madh për AKP-në është ekonomia turke, 36 milionë qytetarë janë në borxhe ndaj bankave me recesionin ekonomik të dukshëm. Rreth 6 milionë të rinj do të votojnë për herë të parë dhe zgjedhjet e tyre sot do të kenë shumë për të thënë me analistët që vlerësojnë se AKP nuk e ka më atë tërheqjen që kishte dikur te brezat e rinj. Gjithçka do të numërohet dhe ne e themi këtë pasi garantimi i transparencës, besueshmërisë dhe vlefshmërisë së procesit zgjedhor është një burim shqetësimi për Bashkimin Evropian pasi Turqia ka përjetuar grusht shteti, rinumërim votash, rezultate të kontestuara zgjedhore dhe akuza për dhunë dhe mashtrim.