Teksa lufta në Ukrainë po vijon në muajin e tretë të saj, të tjera detaje kanë dalë mbi metodat e mbrojtjes së ukrainasve dhe dështimet e ushtrisë ruse.

Trupat ruse të pajisura dobët në Ukrainë kanë përdorur trungje pishe si mbrojtje të improvizuar në kamionë logjistikë, harta letre dekada të vjetra dhe marrës GPS për të kontrolluar avionët luftarakë, sipas Sekretarit Britanik të Mbrojtjes Ben Ëallace.

Duke përmendur të gjitha “mëkatet” e gjeneralëve rusë, Ëallace tha se ata dërguan trupa në luftë me pajisje të papërshtatshme dhe se dështimi i tyre për t’u përshtatur me situatën përpara se të hynin në konflikt ishte “kriminal”, raporton The Times.

Forcat e armatosura të presidentit rus Vladimir Putin po vuajnë nga “prishja morale”, tha Ëallace, dhe po kalben nga vetë Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjenerali Valery Gerasimov.

Sipas ministrit britanik, ushtarët rusë janë “të lodhur” dhe “të thyer”, dhe forcat më të vogla ukrainase mund të “thyejnë ushtrinë ruse në atë masë sa që ose duhet të kthehen në (situatën) përpara shkurtit, ose duhet të bëjnë një transformim i plotë”.

Në një fjalim të hënën në Muzeun Ushtarak Kombëtar, Ëallace përmendi gabimet dhe mangësitë ushtarake ruse. Marrësit GPS, pajisjet bazë të navigimit satelitor, u gjetën, tha ai, “të ngjitur në panelin e instrumenteve të avionëve rusë Su-34 të rrëzuar në mënyrë që pilotët të dinë se ku janë, për shkak të cilësisë së dobët të sistemeve të tyre”. Automjetet “shpesh porositen me harta letre të Ukrainës nga vitet ’80 në to,” shtoi ai.

Kafazet janë ngjitur afërsisht në majat e kupolave ​​të tankeve ruse, tha Ëallace. Ato u konceptuan si një mbrojtje shtesë kundër sulmeve raketore nga lart, por analistët theksojnë se ato i rëndonin mjetet luftarake, rritën dukshmërinë e tyre dhe u jepnin ekuipazheve një ndjenjë të rreme sigurie.

“Përdorimi i kotë i trungjeve të pishave nga ushtarët rusë si mbrojtje e improvizuar në kamionët logjistik dhe ngjitja e ‘kafazeve’ sipër tankeve të tyre nuk është asgjë më pak se tragjike,” tha ai.

Shumë automjete as nuk ishin mirëmbajtur siç duhet, dhe gomat e lira shpesh shpërthejnë ose rrjedhin, shtoi ai.

Ministria britanike e Mbrojtjes paralajmëroi se Rusisë po i mbarojnë raketat e drejtuara saktësisht pas bombardimeve të pamëshirshme dhjetë-javore të qyteteve të Ukrainës. Zyrtarët britanikë thonë se trupat ruse janë të detyruara të mbështeten më shumë në bomba të pasakta, “budallaqe”, të cilat kanë më shumë gjasa të vrasin civilë.

“Ndërsa konflikti vazhdon përtej pritshmërive të Rusisë të paraluftës, rezervat ruse të municioneve të drejtuara me saktësi ka të ngjarë të shterohen shumë”, tha inteligjenca.

“Kjo ka imponuar përdorimin e municioneve lehtësisht të disponueshme, por të vjetruara që janë më pak të besueshme, më pak të sakta dhe më të lehta për t’u kapur. Rusia ka të ngjarë të përpiqet të zëvendësojë armët precize që ka përdorur tashmë. Pushtimi rus i Ukrainës ka zbuluar mangësi në aftësinë e saj për të kryer goditje precize në shkallë të gjerë”, thuhet më tej.

Ëilliam Alberque, drejtor i strategjisë, teknologjisë dhe kontrollit të armëve në grupin e ekspertëve të mbrojtjes IISS, thotë se shumë municione as nuk shpërthyen në përplasje. “Ne supozojmë se kimikatet në kokat e luftës janë të vjetra.”

Ëallace gjithashtu kritikoi gjeneralët rusë për përgatitjen e dobët luftarake, planifikimin e dobët operacional, mbështetjen e pamjaftueshme, korrupsionin dhe mungesën e moralit.

Forcave ruse nuk iu tha se cili ishte misioni i tyre në Ukrainë derisa kaluan kufirin, kështu që ata nuk mund të përgatiteshin, tha ai. Kishte gjithashtu raporte për ushtarë në Bjellorusi që shisnin karburant për automjetet e tyre në javën para pushtimit, sepse atyre iu tha vazhdimisht se ishte një stërvitje, raporton The Times.

Edhe pse Putin nuk njoftoi një mobilizim masiv në fjalimin e tij të Ditës së Fitores, Ëallace thotë se së shpejti do të mbetet pa një ushtar me kontratë, gjë që do të rriste shanset për të mobilizuar rusët e tjerë.

Ëallace tha gjithashtu se Britania do të ishte e gatshme të rimbushte ose të jepte hua avionë për të kompensuar mungesën nëse Rumania ose vende të tjera evropiane vendosin të dërgojnë avionët e tyre në Ukrainë.

Në një fjalim të lëshuar të dielën, Ëallace planifikoi të thoshte se “Putini, rrethi i tij i brendshëm dhe gjeneralët tani pasqyrojnë fashizmin dhe tiraninë më shumë se 70 vjet më parë, duke përsëritur gabimet e regjimeve totalitare të shekullit të kaluar dhe fati i tyre do jetë, me siguri, i njëjti”. Megjithatë, fjalimi u modifikua për të hequr sugjerimin se Putini duhet të përjetojë të njëjtin fat si Adolf Hitleri.

Ndërkohë, ish-ministri i Jashtëm rus, Andrei Kozyrev, i bëri thirrje Perëndimit që të mbështesë Ukrainën. “Lufta do të përfundojë vetëm kur Putini të kuptojë se nuk mund të arrijë asnjë nga qëllimet e tij në Ukrainë me forcë, sepse kjo është gjuha e vetme që ai respekton dhe kjo është gjuha e duhur ndaj tij”, tha Kozyrev për TalkTV britanik.

“Pra, Perëndimi duhet të vazhdojë dhe të përmirësojë dhe të dyfishojë, mbi të gjitha, mbështetjen ushtarake dhe të ketë një lloj mbështetje ekonomike sociale dhe humanitare për Ukrainën, sepse këtu përfundon loja,” shtoi ai.

Ëallace paralajmëroi gjithashtu se, pavarësisht nga rezultati i luftës në Ukrainë, Putini “do të ishte atje për një kohë” dhe se Perëndimi duhet të gjejë një mënyrë për ta “frenuar atë dhe Rusinë e tij”.