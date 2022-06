Disa këshilla si të bëni gjumë të rehatshëm nëse nuk keni kondicioner

Temperaturat janë rritur shumë ditët e fundit dhe kondicioneri është zgjidhja jonë e vetme.

Mirëpo, ka njerëz që nuk kanë kondicioner në shtëpinë e tyre, dhe për ta, gjumi i natës është kthyer në një makth.

Më poshtë do të gjeni disa ide për të fjetur më të freskët edhe nëse nuk keni kondicioner:

Bëni një dush para se të shkoni në shtrat

Pavarësisht nëse keni kondicioner në dhomën tuaj të gjumit apo jo, është e rëndësishme që temperatura e trupit tuaj të bjerë para se të shkoni në shtrat. Mënyra më e thjeshtë për ta bërë këtë është të bëni një dush të freskët.

Blini një freskuese

Natyrisht, edhe nëse nuk keni kondicioner, do të përdorni një ventilator. Por kjo nuk është arsyeja pse ai rekomandon blerjen e tij. Ai pretendon se tingulli i bardhë që prodhon do të mbulojë të gjithë të tjerët jashtë dhe do t’ju ndihmojë të bini në gjumë.

Përdorni pako akulli

Vendosini ato në pika pulsuese, si kyçet e duarve, qafa dhe kyçet ose prapa gjunjëve, në mënyrë që temperatura e të gjithë trupit tuaj të bjerë.

Flini në dhomën më të freskët

Nëse nuk e keni këtë mundësi, sugjerohet mbajtja e perdeve të mbyllura gjatë ditës për të mbajtur hapësirën më të ngrohtë./albeu.com