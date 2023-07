Disa këshilla për të mbrojtur telefonin tuaj në plazh

Gjatë verës faktorë të ndryshëm dhe si mund të ndikojnë në telefonat tanë – mbinxehja, rëra ose mosmundësia për të lexuar një mesazh për shkak të diellit të tepërt.

Në një pushim të merituar dhe të mirë-planifikuar, ne kemi mundësi të shumta për një foto perfekte në Instagram, kështu që telefonat inteligjentë padyshim do të jenë gjithmonë me ne.

Megjithatë, gjatë fluturimit ka faktorë që mund të ndikojnë në telefonat tanë – mbinxehja, rëra ose pamundësia për të lexuar një mesazh për shkak të dritës së tepërt, dhe për këto ose disa arsye të tjera humori ynë i mirë mund të kthehet shpejt në nervozizëm nëse telefoni ndalon së punuari. funksionon pak para perëndimit të diellit.

Mbinxehja e telefonit

Mund të duket ide e mirë të lundroni në ueb ndërsa bëni banjo dielli në plazh, por telefonat tanë nuk e shijojnë aspak nxehtësinë. Përkundrazi, pjesët e brendshme dhe ekranet LCD janë të ndjeshme ndaj nxehtësisë së tepërt dhe ekspozimi i telefonit dhe mbinxehja në rrezet e diellit direkte mund të shkaktojnë dëme të pariparueshme.

Ekspozimi i pajisjes ndaj temperaturave të larta mund të shkaktojë mbylljen e papritur të telefonit, dështimin e baterisë apo edhe dështimin e telefonit.

Gjatë funksionimit afatgjatë të telefonit në rrezet e diellit direkte, ndodh fikja spontane e sipërpërmendur, për shkak të mbinxehjes së pajisjes ose, në modelet më të reja, për shkak të shfaqjes së një paralajmërimi në ekran se temperatura e funksionimit është jashtëzakonisht e lartë dhe se ajo është e nevojshme për të fikur disa nga aplikacionet ose komponentët. Kjo nuk duhet t’ju trembë as juve dhe as situatën, por është një shenjë e shkëlqyer se është koha për ta hequr telefonin tuaj nga dielli dhe temperaturat jashtëzakonisht të nxehta.

Çfarë duhet të bëni:

Sigurohuni që telefoni të mos lihet në diell për një kohë të gjatë. Nëse mendoni se pajisja juaj është më e nxehtë se zakonisht, mbyllni të gjitha aplikacionet, aktivizoni kursimin e energjisë ose modalitetin e aeroplanit dhe vendoseni telefonin në hije. Nëse kjo nuk ju ndihmon, fikeni dhe kështu parandaloni dëmtimin e baterisë.

Ekran i vështirë për t’u lexuar

Kur dielli është i fortë, ndonjëherë nuk mund të vendosim nëse do ta shkyçim fare ekranin apo jo. Shpesh presim derisa të arrijmë një hije për të përdorur telefonin tonë ose për ta mbuluar me dorë për të parë se çfarë shkruhet në ekran.

Çfarë duhet të bëni: Rritja e ndriçimit të ekranit do të na ndihmojë të lexojmë mesazhe dhe të shfletojmë imazhe edhe në rrezet e diellit direkte. Në pjesën e sipërme të ekranit ka një mundësi për të rregulluar ndriçimin. Vini re se ndriçimi më i lartë konsumon më shumë bateri, kështu që është një ide e mirë ta ktheni cilësimin në ndriçim më të ulët në hije. Shumë pajisje kanë rregullim automatik të ndriçimit, i cili rregullon ndriçimin duke përdorur një sensor në varësi të kushteve të dritës, kështu që ne nuk duhet ta rregullojmë atë me dorë. Aktivizoni atë opsion.

Rritni kontrastin për lexim më të lehtë

Nëse vërtet duhet të lexoni ekranin e telefonit për një kohë të gjatë ose të përdorni një nga opsionet e tij dhe nuk keni një hije afër – mos u shqetësoni, ekziston një mundësi për të rritur kontrastin, të cilin pothuajse çdo telefon e ka sot. , i cili ju lejon të rregulloni ekranin në mënyrë që të mund të lexohet edhe në rrezet e diellit direkte. Ky opsion nuk është i zakonshëm dhe përdoret vetëm në raste të caktuara, prandaj sigurohuni që ta fikni kur nuk ju nevojitet, sepse nuk rekomandohet që të gjithë ta përdorin për një kohë të gjatë.

Çfarë duhet të bëni : Disa nga veçoritë më pak të njohura në telefonat Android ofrojnë një zgjidhje për këtë problem. Këtu do të përshkruajmë rrugën e telefonisë celulare që përdorim aktualisht, por situata është e ngjashme me shumicën e telefonave modernë. Te Cilësimet e përgjithshme (Cilësimet), në opsionin Accessibility, zgjidhni opsionin Vision, më pas Ekrani me kontrast të lartë, i cili errëson ekranin, gjë që ndihmon në lehtësimin e leximit të mesazheve në rrezet e diellit.

Reflektimi i dritës

Në kushte të jashtme të ndritshme, e vetmja gjë që mund të shohim zakonisht është reflektimi ynë në telefon. Reflektimi mund të shkaktojë probleme veçanërisht në tablet, laptop dhe telefon, duke na penguar të përdorim këto pajisje jashtë.

Çfarë duhet të bëni : Gjatë pushimeve ose gjatë një fluturimi, filmat specialë anti-reflektues mund të jenë një zgjedhje e mirë, dhe ato mund të blihen dhe përshtaten në madhësi të ndryshme ekrani dhe të jenë një zgjidhje e thjeshtë për këtë problem të bezdisshëm. Pas kësaj, mund t’i hiqni lehtësisht nga ekrani i telefonit ose tabletit dhe kompjuterit tuaj – thjesht duke i hequr.

Ujë dhe rërë

Shpesh themi se nuk do të përdorim telefonat tanë askund afër ujit, por në pushime dhe në përgjithësi kur fluturojmë, përsëri përpiqemi të bëjmë një video diku afër ujit.

Uji mund të spërkasë vetëm telefonin, ndërsa në rastin më të keq telefoni mund të bjerë në ujë – oops! Edhe nëse nuk i bëjmë këto gabime, me siguri do ta çojmë telefonin tonë në plazh, për të gjetur më vonë rërë në të, një ekran tashmë të gërvishtur ose pjesën e pasme të telefonit prej plastike ose xhami me shkëlqim…

Çfarë duhet të bëni: Megjithëse shumica e prodhuesve të smartfonëve mburren se janë të papërshkueshëm nga uji dhe se pajisjet mund të “zhyten” disa metra, në realitet është më mirë të mos i provoni këto aftësi të tyre.

Nga ana tjetër, kur përpiqeni të hiqni rërën nga telefoni, fillimisht fikni telefonin dhe përdorni ajër të kompresuar për të fryrë kokrrat e rërës. Kujtojuni vetes që të merrni plastikë mbrojtëse vitin e ardhshëm ose investoni në një telefon ose këllëf të papërshkueshëm nga uji.

Mos e lini telefonin tuaj në makinë

Për të shmangur incidentet, njerëzit lënë sendet e tyre me vlerë në makinat e tyre kur shkojnë në plazh. Kjo mund të jetë e rrezikshme për telefonat: në 30 gradë, temperatura e brendshme në makinë rritet me një gradë çdo minutë dhe mund të arrijë shpejt 60-70 gradë Celsius, gjë që mund të çojë në dëmtim të përhershëm të pajisjes.

Komponentët e brendshëm janë të ndjeshëm ndaj nxehtësisë së tepërt, kështu që mos luani – lëreni telefonin në dhomën tuaj ose në shtëpi nëse jeni duke shkuar në plazh ose në pishinë. Në këtë mënyrë do të shmangni dëmtimet e mundshme të telefonit dhe madje edhe shpërthimin e baterisë apo incidente të tjera, shumë më të këqija!