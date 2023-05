Diplomacia perëndimore kërkon shmangien e veprimeve të njëanshme në veriun e Kosovës

Ambasadat e pesë vendeve kryesore perëndimore, Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, u bënë thirrje sërish të dielën autoriteteve të Kosovës të mos ndërmarrin asnjë masë të re për hyrjen më forcë në ndërtesat e komunave veriore të banuara me shumicë serbe.

Ata paralajmëruan se “veprimet e reja të njëanshme do të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet me vendet e Quintit dhe Bashkimit Evropian.

Në një deklaratë të përbashkët diplomatët përsëritën deklaratën e 26 majit “që dënon vendimin e Kosovës për të hyrë me forcë në ndërtesat komunale në veri të Kosovës, pavarësisht thirrjeve tona të vazhdueshme për përmbajtje. Në këtë kontekst, Quinti dhe Bashkimi Evropian presin që autoritetet e qeverisë së Kosovës të mos ndërmarrin asnjë masë të re për hyrje me forcë në ndërtesat komunale në Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan”.

Në komunikatë thuhet se kryetarët e zgjedhur duhet gjithashtu “të tregojnë përmbajtje dhe të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të demonstruar përkushtimin dhe përgjegjësinë e tyre për të përfaqësuar dhe shërbyer të gjithë pjesëtarët e komuniteteve të tyre”.

Në të njëjtën kohë, thuhet në deklaratë, “ne i paralajmërojmë fuqishëm të gjitha palët kundër kërcënimeve ose veprimeve të tjera që mund të ndikojnë në një mjedis të sigurt, duke përfshirë lirinë e lëvizjes dhe që mund të nxisin tensionet ose konflikt”.

Duke shfaqur shqetësimin për sigurinë dhe mirëqenien e civilëve, policëve, pjesëtarëve të EULEX-it dhe KFOR-it, diplomatët nënvizojnë se “veprimet e reja të njëanshme do të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet me vendet e Quintit dhe BE-në”.

Në komunikatë thuhet se dialogu i lehtësuar nga BE-ja është rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe anëtarësimit në bllok.

“I rikujtojmë palët që të punojnë së bashku në hapat e ardhshëm për zbatimin e Marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shkurt dhe mars të këtij viti, duke përfshirë edhe themelimin e Asociacionit të komunave me shumcië serbe dhe të marrin pjesë në mënyrë konstruktive dhe të sinqertë në takimet e ardhshme në kuadër të dialogut”, thuhet në deklaratë.

Më herët gjatë ditës Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i bëri thirrje Prishtinës zyrtare që të shtensionojë situatën në veriun e Kosovës dhe të shmangë “hapat e njëanshëm destabilizues”.

Sekretari Stoltenberg tha se ka biseduar me shefin e Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, pas tensioneve të së premtes në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.

“Prishtina dhe Beogradi duhet të angazhohen tani në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si rrugë e vetme drejt paqes dhe normalizimit. Prishtina duhet të shtensionojë situatën dhe mos të ndërmarr hapa të njëanshëm, hapa destabilizues. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, do të vazhdojë të ofrojë mjedis të sigurt”, shkroi ai në rrejtin Twitter.

Zoti Borrell duke theksuar mesazhin e zotit Stoltenberg tha se e vlerëson “bashkërendimin ndërmjet Misionit të BE-së për sundimin e ligjit dhe KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt”.

Grupe qytetarësh serb u përplasën të premten me policinë e Kosovës e cila do ndihmonte kryetarët e rinj të tre komunave të banuara me shumicë serbe të hyjnë në zyrat e tyre. Situata duket e qetë të dielën në veriun e vendit, ndërsa forca të policisë po qëndrojnë pranë ndërtesave të komunave Zveqan, Zubin Potok e Leposaviç. Zhvillimet e së premtes nxitën reagime të ashpra nga Beogradi zyrtar dhe diplomacia perëndimore.