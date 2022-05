Dikur qethte vetëm veten, sot është berberi i yjeve të futbollit: Rrëfehet Ahmed Alsanawi

Kur një futbollist dëshiron një qethje të re, ata thërrasin Ahmed Alsanawi, berberin e yjeve të elitës botërore.

Stilisti 31-vjeçar ka shërbyer për lojtarë si Jack Grealish, Eden Hazard, Kylian Mbappe dhe Paul Pogba.

Duke funksionuar nga distanca ose nga dyqani i tij “A Star Barber” në Chessington, pranë terrenit të stërvitjes Cobham të Chelsea, gjithçka filloi për Ahmed në 2013, kur një numër të rinjsh donin të ndryshonin pamjen e tyre.

Që atëherë, biznesi ka lulëzuar për sipërmarrësin irakian, i cili fluturoi në Kupën e Botës 2018 në Rusi për të qethur skuadrën kombëtare të Francës, me kërkesën e shokut të tij Pogba, dhe mori një viralitet në një video të mediave sociale pasi fituan turneun.

Madje ai u shfaq në një reklamë të Pepsit, përkrah mesfushorit francez, legjendës së Argie, Lionel Messi, asit të Liverpool-it, Mo Salah dhe anësorit të Anglisë, Raheem Sterling.

Por ishte prerja e tij e fundit e Grealish, i cili së fundi nënshkroi një marrëveshje për të qenë ambasador i markës së modës Gucci, që u bë virale.

“Ai është ikonik sepse të gjithë kopjojnë modelin e tij të flokëve”, tha Alsanawi për “SunSport”.

“Edhe djali im vjen tek unë dhe thotë se dëshiron t’i rrisë flokët si Jack. Ai ka një ndikim pozitiv, kjo është arsyeja pse Gucci e mori atë, kështu që është kënaqësi ta stilosh”.

Ai filloi të mësonte zanatin duke prerë flokët e tij, pastaj të familjes së tij, përpara se të punësohej në një berber.

“Isha pak i humbur dhe nuk e dija se çfarë doja të bëja. Kisha një diplomë për art, kështu që kisha një sy për të. Por kur merrja një prerje flokësh të dyshimtë nga berberët, më bëri të vendos t’i pres flokët vetë. Prej aty fillova t’i pres familjarët dhe nja dy vite punova në një dyqan. Gruaja ime dhe unë hapëm “A Star Barber” në vitin 2013, dhe është rreth dhjetë minuta nga fusha e stërvitjes së Chelsea.

Në mënyrë organike, të gjithë të rinjtë, Reece James, Dominic Solanke dhe disa të tjerë dolën nga dera në fillim. Kam punuar me yjet e Chelseat për tre vjet, duke qethur Eden Hazard, Diego Costa, madje edhe Jose Mourinho. Unë në fakt i preva flokët Mourinhos ditën që u shkarkua! Ai donte të shkonte shkurt, kështu që ia hoqa të gjitha flokët!”

Rrjetet sociale patën një dorë për të ndihmuar ngritjen e “A Star”. Sot, llogaria e tyre në Instagram ka rreth 718,000 ndjekës dhe ka qenë përmes futbollistëve që ndajnë modelin e flokëve të Alsanawi që edhe më shumë klientë e kanë njohur atë.

“Futbollistët filluan të shpërndanin foto në rrjetet sociale të prerjeve të flokëve që u bëra dhe më shpërtheu”.

Brenda pesë viteve nga hapja e dyqanit të tij të berberit, Alsanawi u ftua në Rusi gjatë Kupës së Botës 2018 nga Pogba dhe ylli i Real Madridit, Hazard, për të prerë flokët e tyre përpara gjysmëfinales.

“Paul dhe Eden më thirrën përpara se të luanin kundër njëri-tjetrit, kështu që më duhej të shkoja në kampet e të dyja skuadrave për të rregulluar flokët e tyre”, tha Alsanawi.

“Para asaj gjysmëfinaleje duhet të kem bërë rreth 30 ose 40 prerje flokësh ditën dhe natën para asaj ndeshjeje. Isha shumë i zënë.”

Franca përfundimisht fitoi Kupën e Botës, duke mundur Kroacinë në finale. Kjo i dha Alsanawi kënaqësi të madhe, si dhe një falënderim nga Pogba që e ndihmoi të arrijë ëndrrën e tij.

“Isha me pushime kur Franca fitoi finalen dhe duke e fituar atë më bëri të ndihem sikur kam kontribuar në të. Dhe më pas Paul i bëri një dedikim “A Star” në një video live kur ata po festonin më pas, gjë që ishte thjesht e mahnitshme.”

Kompania në rritje e Alsanawi tani ka linjën e saj të kafesë, “A Star Coffee”, ata bëjnë tatuazhe me “A Star Tattoos” dhe ai së shpejti do të lançojë produktet e tij për flokët.

Duke qenë se viti 2022 është një vit i Kupës së Botës, ai po përgatitet tashmë për turneun në Katar.

“Asgjë nuk është e sigurt, sepse mund të gjejnë një berber tjetër, por mendoj se do të shkoj në Katar me Anglinë, Francën dhe Belgjikën. Disa lojtarë nga kombëtarja e Katarit kanë kontaktuar edhe mua, gjë që do të ishte e mahnitshme. Unë jam nga Lindja e Mesme, kështu që do të ishte një privilegj t’u bëja atyre prerje flokësh. Kur kam një futbollist në vendin tim, ne nuk flasim për lojën”, zbuloi Alsanawi.

“Unë e mbaj atë profesionale dhe përpiqem të ruaj miqësitë duke folur për gjëra të tjera. Sepse, në fund të fundit, unë jam berberi i tyre dhe detyra ime është t’i bëj ata të duken mirë në fushë”./ h.ll/albeu.com