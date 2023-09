Dialogu Kosovë-Serbi/ Lajçak diskuton me nënsekretarin e OKB- së: Kemi mbështetjen e plotë të tij në këtë proces

Emisari special, Miroslav Lajçak, gjatë qëndrimit të tij në New York ku po mbahet Asambleja e OKB-së, ka takuar disa zyrtarë. Në fokus të bisedimeve, ka qenë dialogu Kosovë-Serbi. Një takim ka zhvilluar së fundmi edhe me nënsekretarin e OKB-së, Jean Pierre Lacroix, të cilin e falenderon për mbështetjen e plotë të tij.

“Gjithmonë e dobishme për të krahasuar shënimet me Nënsekretarin e Përgjithshëm të OKBË-së Jean-Pierre Lacroix mbi dinamikën në Ballkanin Perëndimor dhe zhvillimet e fundit në dialog. Faleminderit për mbështetjen e plotë!”, ka shkruar Lajçak në X.

Always useful to compare notes with 🇺🇳 Undersecretary-General @Lacroix_UN on the dynamics in the Western Balkans and the latest developments in the Dialogue. Grateful for the full support! pic.twitter.com/AjiwSDwmkE

