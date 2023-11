Dhuna e deputetëve të opozitës, Rama: Ajo që po ndodh në Kuvend është një marrëzi

Kryeministri Edi Rama, njëherësh kryetar i Partis Socialiste, në Asamblenë e zgjeruar të PS që po mbahet në Dibër, ka dënuar ashpër dhunën e deputetëve të opozitës në Kuvend.

Gjatë fjalës së tij Rama theksoi se ajo çfarë po ndodh sot në Kuvedn është një marrëzi që po përdoret nga dikush për të mbrojtur prapësitë e veta.

Rama: Është një moment i rëndësishëm për ne si forcë politike, në vigjilje të një Kongresi, dhe patjetër në një fazë të jetës së vendit që ka shumë gjëra pozitive, po patjetër ka edhe sfida dhe vështirësi që duhen kapërcyer. Unë nuk kam dashur dhe dëshiroj të shpenzoj kohën e askujt për këtë, por e rimora për të nënvizuar faktin që kjo situatë që të gjithë ju e shihni, është një situatë ku arsyet që thuhen për këtë përshkallëzim të ri të marrëzisë nuk janë ato që dihen. Arsyet e vërteta pse shqiptarët po ballafaqohen sërish me skena dhe me akte të cilat asnjë familje, asnjë prind, as ata vetë që i vënë në jetë këto akte nuk ia lejon fëmijëve të vet. S’ka prind në këtë vend që i thotë fëmijës futu nga penxherja dhe pastaj baballarët hyjnë nga penxheret sepse diçka shumë e fortë i shtyn në këto akrobacira qesharake që mund të shkojnë në shfaqjet e Portokollisë por jo në zyrat e tempullit të demokracisë së një vendi si parlamenti dhe kjo lidhet me drejtësinë, ju e patë besoj dje, e ndoqët që gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg që është gjykata më e lartë e të gjitha vendeve evropiane, dhe vendimet e asaj gjykate janë udhërrëfyes për Evropën, shtetin e së drejtës dhe janë detyruese për çdo vend evropian. Dhe gjykata e të drejtave të njeriut dje nxori vendimin duke praktikisht rrëzuar të gjithë procesin farsë që është zhvilluar në Shqipëri për 21 Janarin.