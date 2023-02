Dhjetë filma që duhet t’i shihni për Shën Valentin me partnerin e jetës tuaj

Jemi në vigjilje të festës së Shën Valentinit.

Sado që na pëlqen të vishemi bukur dhe të shkojmë në restorantin tonë të preferuar, ndonjëherë nuk ka asgjë më të mirë se një film romantik nën shoqerinë e partnerit në shtëpi.

Përgatisni një darkë të shijshme për dy pesona (ose porosisni një picë në formë zemre ) .

Sigurisht, nuk duhet të mungojnë as ëmbëlsirat. Më pas rehatohuni në divan dhe shikoni një nga komeditë tuaja të preferuara romantike .

Më poshte lista më filmat romantike që mund të shihni me partnerin tuaj

1-Your Place or Mine

2-You People

3-Notting Hill

4-The Princess Bride

5-Portrait of a Lady on Fire

6-If Beale Street Could Talk

7-Pride & Prejudice

8-To All the Boys I’ve Loved Before

9-The Notebook

10-Before Sunrise, Before Sunset, and Before Midnight