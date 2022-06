Dhëmbë të verdhë? Ja si t’i zbardhni në kushte shtëpie

Një buzëqeshje e ndritshme ju bën të tregoheni më tërheqës dhe ndikon në vetëbesimin tuaj. Por për të patur një buzëqeshje rrëzëlluese, nuk mjafton vetëm larja e dhëmbëve, për të pasur dhëmbë të bardhë më poshtë do t’ju tregojmë një listë me disa produkte që mund të zbardhin dhëmbët për një javë në mënyrë të sigurt.

Vaji i kokosit

Vaji i kokosit thuhet të ndihmojë zbardhjen e dhëmbëve thjesht duke e aplikuar direkt mbi sipërfaqen e dhëmbëve. Ky i fundit do të eliminojë bakteret që shkaktojnë veshjen e dhëmbëve me pllakëza dhe u japin një ngjyrë të verdhë. E gjitha kjo falë acidit laurik.

Scrub me luleshtrydhe

Luleshtrydhet janë të pasura me vitaminë C, një lëndë ushqyese që mund të pastrojë pllakëzat e krijuara mbi sipërfaqen e dhëmbëve. Luleshtrydhet gjithashtu kanë acid malik që mund të pastrojë njollat sipërfaqësore. Skrabi gjithashtu kërkon kripë, e cila mund të heqë njollat dhe sode buke (opsionale) për vetitë e saj zbardhuese

Ja se çfarë duhet të bëni:

Merrni një deri në tre luleshtrydhe të mëdha dhe shtypini derisa të përftoni një masë homogjene

Shto një majë kripe dhe nëse do të përdorni sode buke, shtoni gjysmë lugë çaji.

Para se të aplikoni pastën me furçën e dhëmbëve sigurohuni që goja juaj të mos jetë shumë e lagësht.

Bëni këtë çdo natë për një javë për të parë rezultatet.

Lëng limoni, paste në shtëpi

Lëngu i limonit mund të veprojë si zbardhues për dhëmbët. Shto sode buke për të luftuar aciditetin e limonit. Ju duhen vetëm këto dy përbërës për një pastë zbardhuese. Përdorni furçën tuaj të dhëmbëve për të aplikuar pastën për rreth një minute. Mund ta aplikoni çdo natë.

Uthull molle

Uthulla e mollës mund të heqë njollat sipërfaqësore në dhëmbët tuaj. Rezultatet nuk janë të menjëhershme, por do të shihni ndryshimin për rreth një javë. Ja se çfarë duhet të bëni:

Përzieni dy lugë çaji uthull të bardhë molle me sode buke.

Aplikojeni këtë masë me furçë dhëmbësh dhe lëreni për rreth 30 -60 sekonda e më pas shpëlajini dhëmbët normalisht. Sipas statistikave, rreth 18% e njerëzve zgjedhin të fshehin dhëmbët e tyre në foto. Nëse jeni në mesin e kësaj përqindjeje dhe arsyeja juaj është sepse keni dhëmbë njollash, nuk duhet të ngurroni t’i provoni këto metoda zbardhimi.