“Deti”, Vasili: Në 11 shkurt pazarxhiu Edi Rama do të japë llogari për tradhtinë me kufijtë e Shqipërisë

Deputeti i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili, përmes një postimi në Facebook, ka rikthyer sërish në qendër të vëmendjes çështjen detare me Greqinë, dhe mos reagimin e Edi Ramës, për t’iu përgjigjur shqetësimit të opozitës por edhe shqiptarëve se çfarë po ndodh me këtë çështje.

Në postimin e tij Vasili shkruan se edhe pse i ka kërkuar zyrtarisht përgjigje kryeministrit Edi Rama për kufirin detar me greqinë që në 17 janar të këtij viti, ende nuk ka marrë asnjë përgjigje.

Vasili thekson se kryeminsitri Rama duke iu referuar nenit 8-të të Kuhtetutës duhet të kishte kthyer përgjigje për këtë çështje kaq sensitive brenda 15 ditëve.

Sipas deputetit të PL-së, në 11 shkurt populli do t’i kërkojë llogari pazarxhiut Edi Rama për këtë tradhti që po i bën vendit.

Postimi i Vasilit:

Pazarxhiu i kufijve Edi Rama nuk guxon ti pergjigjet Kerkeses Zyrtare, me 27 pyetje, per Kufirin Detar!

🔴 I jam drejtuar, qe ne date 17 janar te ketij viti, Edi Rames me 27 pyetje lidhur me çeshtjen e kufirit detar me Greqine.

🔴 Edi Rama ka shkelur cdo afat dhe nuk ka kthyer asnje pergjigje duke ju fshehur llogaridhenies dhe duke shkelur çdo afat dhe kane kaluar me shume se tre jave.

🔴 Ligji percakton qe Edi Rama duhet te ktheje pergjigje brenda 15 ditesh.

L I G J I Nr.8550, datë 18.11.1999 “STATUSI I DEPUTETIT” ne nenin 8 percakton:

Neni 8

“2. Drejtuesit e institucioneve të përmendura në pikën 1 të këtij neni janë të detyruar t’i përgjigjen deputetit brenda 15 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës”.

Pazarxhiu Edi Rama i kapur ne pazare dhe faje shume te renda, e ka krejt kot qe fshihet vrimave sic ben sa here kapet me presh ne dore.

Pazarxhiu i kufijve Edi Rama po refuzon haptas llogaridhenien ndaj Parlamentit.

Pazarxhiu Edi Rama eshte ligjerisht i vetshkarkuar sepse Kushtetuta eshte shume qarte dhe prere ne detyrimin per llogaridhenie te kryeministrit dhe mbi Kushtetuten nuk del dot kērkush.

Ne 11 shkurt do te kerkojme populli do te llogari per tradhetine e pazarxhiut Edi Rama me kufijte e Shqiperise.

P.S. Keni letren zyrtare derguar Edi Rames me 27 pyetjet per kufirin detar.