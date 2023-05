Detaji që nuk u vu re në fustanin e nusërisë së Kiara Titos, ja çfarë ishte shënuar në vello!

y edicion i “BBV2” do të mbahet mend nga të gjithë shqiptarët. Me të vërtetë ishte edicioni i dytë por protagonistët e këtij viti i kanë mbajtur të gozhuar para ekranit çdo të martë dhe të premte të gjithë shqiptarët. Banorët e këtij viti do të mbeten gjatë në memorien e kujtdo me debatet, konfliktet, lojërat dhe momentet e lumtura të tyre. Pavarësisht gjithçkaje, neve na mbetet të presim për edicionin e tretë të tij.

Gjatë mbrëmjen së finales së djeshme ka ndodhur edhe celebrimi i shumëpritur i Kiarës me Luizin. Dasmorët, unazat dhe kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ishin aty dhe që çifti të lidhte betimet.

Në një intervistë ekskluzive për emisionin “E Diell”, Kiara ka zbuluar prapaskenat e organizimit të asaj nate magjike. Një detaj i bukur që nuk u vu re ishte velloja e personalizuar që Kiara mbante veshur, në të cilën ishin qëndisur emrin e saj dhe të Luizit, si një kujtim për dashurinë e tyre.