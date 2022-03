Dëshmia e nënës ukrainase: Po iu mësoj fëmijëve si të mbrohen dhe të dallojnë zhurmat e raketave (VIDEO)

Histori të dhimbshme vijojnë të dëgjohen nga Ukraina, ku njerëz të pafajshëm rrezikojnë çdo minutë jetën nga predhat ruse.

Një nënë me 3 fëmijët e saj të mitur që qëndron në një vendstrehim në Kiev tregon për mediat e huaja se si po i mëson ata të dallojnë ndryshimin mes zhurmës së një bombe dhe një predhe që po vjen.

“Nëse dëgjon boom, boom, do të thotë që bombardimet janë larg, ndërsa nëse dëgjohet një si vërshëllimë, ajo është zhurma e një rakete në fluturim dhe rreziku më i madh për ne”, tregon Olena.

Nëna tregon se ajo ka vendosur të mos largohet nga qyteti, pasi këtë gjë e konsideron njësoj të rrezikshme.

🗣️”If I say run, we run to the shelter, if I say hide, we run to the nearest wall and cover our heads.”

Olena and her 3 young children are sheltering in Kyiv.🇺🇦

She explains why she’s told them the difference between the sound of a bomb and the sound of an incoming missile.

⬇️

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) March 3, 2022