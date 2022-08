Dëshironi të rrisni qerpikët? 6 ushqime që bëjnë mrekulli

Mes qindra mënyrash për të rritur qerpikët, më të sigurta, më pak të kushtueshme dhe më të thjeshta janë ato që mund të bëhen në kushte shtëpie. E dini sa rëndësi kanë ushqimet që konsumoni në rritjen e shpejtë të qerpikëve? Shihni listën më poshtë dhe mos shpenzoni më kohë.

1- Vezët

Janë të pasura me proteina. Flokët dhe qerpikët janë të përbëra nga keratina dhe ushqimet e pasura me proteina ndihmojnë trupin të marrë nivelin e duhur të amino acideve për të prodhuar keratinën. Kjo do të bëjë që flokët dhe qerpikët tuaj të bëhen më të gjatë.

2- Salmoni

I pasur me vitamina D, B dhe Omega 3.

3- Arrat

Ndihmon qerpikët të mos këputen dhe i nxit ato të rriten më shpejt.

4. Fruta dhe perime

Frutat dhe perimet përmbajnë vitamina A dhe C dhe ju s’duhet t’i anashkaloni në asnjë vakt.

5. Kërpudhat

Ndihmojnë në mirë-qarkullimin e gjakut dhe në prodhimin e keratinës.

6-Fasulet

Përmbajnë vitaminë H dhe acid folik, të cilat do t’i bëjnë qerpikët të ngjajnë më të trashë, më të plotë dhe më të fortë./albeu.com