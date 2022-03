Dëshironi të bëheni vegjetarian por ju pëlqen mishi? Zgjidhja është mishi pa mish

Mishrat me bazë bimore do të vijnë së shpejti në një tavolinë darke pranë jush, por çfarë ka në të vërtetë brenda atyre burgerëve, qofteve, dhe a e meritojnë ata një vend në pjatën tuaj?

Nëse keni provuar një hamburger vegjetarian vite më parë dhe e keni konsideruar si një petë gome dhe pa shije, është një kohë e mirë për t’i dhënë një mundësi tjetër mishit pa mish. Tani mund të gjeni versione me bazë bimore të mishit të pulës, derrit, sallamit, qengjit dhe madje edhe mishit të ushqimeve. Varietetet më të reja imitojnë pamjen, shijen dhe strukturën e mishit. Disa, si Impossible Burger, madje “rrjedhin gjak” si viçi i vërtetë dhe “cëcëritin” në të njëjtën mënyrë si gatuajnë.

Këto ditë, 71 përqind e amerikanëve thonë se kanë provuar të paktën një alternativë me bazë bimore, dhe një e katërta e të rriturve thonë se hanë mjaft shpesh mish me bazë bimore. Kjo ka bërë që kërkesa të rritet, me shitjet me pakicë të mishit me bazë bimore duke arritur në 7 miliardë dollarë në vitin 2020. Analistët nuk presin që lëvizja pa mish të ngadalësohet së shpejti; një raport i 2021 i Bloomberg Intelligence parashikon se tregu do të rritet në 74 miliardë dollarë deri në vitin 2030, një rritje prej 957 përqind.

Pavarësisht nëse mendoni se ngrënia e kafshëve është barbare dhe çnjerëzore, dëshironi të jeni më të shëndetshëm, dëshironi të ruani mjedisin, ose ndonjë kombinim të të treve, mund të dëshironi të ndezni skarën tuaj për ofertat më të fundit të mishit pa mish./ h.ll/albeu.com