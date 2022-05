Deputeti rus i del kundër Putinit, ja çfarë kërkese i bën ai

Një deputet rus i është drejtuar presidentit Vladimir Putin me kërkesën për të ndaluar veprimet ushtarake në Ukrainë dhe për t’i kthyer trupat ruse në shtëpi.

Anëtarët e Gardës Kombëtare të Federatës Ruse, një degë e veçantë ushtarake nga ushtria ruse refuzuan të kryenin një detyrë në lidhje me ‘operacionin special’ të Moskës në Ukrainë.

Mbështetësit e Putinit e kanë cilësuar atë si ‘tradhtar’ dhe ai tani mund të përballet me veprime ligjore për çnderimin e ushtrisë ruse.

“Ne po mbështesim masat për të mbështetur familjet e ushtarakëve të vrarë gjatë operacionit ushtarak special. Ne e kuptojmë se nëse vendi ynë nuk ndalon operacionin special ushtarak, do të ketë edhe më shumë jetimë. Të rinjtë vdesin dhe gjymtohen gjatë operacionit, edhe pse ata mund të kishin përfituar vendin tonë. Kanë kaluar tre muaj nga fillimi i luftës ‘dhe është e qartë e pamundur të arrihet suksesi me rrugë ushtarake. Nëse Putini vazhdon luftën e tij, kjo do të çojë në mënyrë të pashmangshme në një rritje të numrit të ushtarëve të vrarë dhe të plagosur. Ne kërkojmë tërheqjen e menjëhershme të trupave ruse nga Ukraina”, tha ai, mes tentativave për ta bërë të heshtë në Kuvendin rus.

Deklaratat e tij kanë shkaktuar trazira brenda asamblesë politike pasi politikani u pa të thyente disa nga kontrollet më të rrepta të këtij vendi, në lidhje me mosdakortësisë së shprehur publikisht për luftën.

Pas deklaratave të deputetit, kreu i partisë së tij, tha se me fjalët e thëna deputeti përlyen nderin e Partisë Komuniste Ruse./albeu.com