Deputetët britanikë thyejnë rregullat, çohen në këmbë dhe duartrokasin ambasadorin ukrainas (VIDEO)

Ambasadori ukrainas Vadym Prystaiko është i pranishëm në Commons këtë pasdite.

Ai mori një ovacion të vazhdueshëm nga të gjithë anëtarët kur u shpall, me disa njerëz të veshur me ngjyrat e flamurit të Ukrainës në shenjë solidariteti.

Duke iu drejtuar ambasadorit, Sir Lindsay Hoyle tha: “Ne zakonisht nuk lejojmë duartrokitje në këtë dhomë, por një herë në këtë rast Dhoma me të drejtë dëshiron të tregojë respektin dhe mbështetjen tonë për vendin tuaj dhe popullin e tij në kohët më të vështira”.

The Ukrainian ambassador to the UK is given a standing ovation as he watches PMQs in the House of Commons gallery.https://t.co/X3flQUBL0r

— Sky News (@SkyNews) March 2, 2022