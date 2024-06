Deputetët braktisin Kuvendin për të parë ndeshjet e Kombëtares, zhvendoset për sot seanca plenare, javën tjetër pushim

Këtë të mërkurë, do të mbahet seanca e përjavshme plenare. Ndonëse ajo ishte parashikuar që të mbahej ditën e nesërme, Kuvendi ka vendosur që punimet të kryheshin ditën e sotme.

Duket se ky ‘devijim’ është bërë për shkak të ndeshjes së parë të kombëtares shqiptare, përballë Italisë në Euro2024. Kështu, përveç tifozëve shqiptarë, ata që do e shijojnë më shumë do jenë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë.

Një pjesë e mirë e tyre do të udhëtojnë që të enjten drejt Gjermanisë dhe për këtë arsye, Kuvendi ka menduar t’u bëjë atyre një dhuratë, që të shtyjë për sot seancën plenare.

Disa prej ligjvënësve shqiptarë do të udhëtojnë me makina, pasi do të ndjekin Shqipërinë në tre ndeshjet në fazën e grupeve, përveç ndeshjes me Italinë, edhe ato me Spanjën dhe Kroacinë.

Ndaj, për këtë arsye edhe javën e ardhshme nuk do të ketë seancë plenare në parlament. Mësohet se seanca e sotme, do të nisë në orën 10:00. Së pari, do të diskutohet raporti i veprimtarisë së Komisionerit të Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil. Më pas janë dy projektligje.

Fillimisht sipas rendit të ditës, do të diskutohet pr/ligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin për ndryshimin e nenit 50(a) të Konventës së Aviacionit Civil Ndërkombëtar, si dhe në protokollin për ndryshimin e nenit 56 të Konventës së Aviacionit Civil Ndërkombëtar”.

Sakaq, në fund do të diskutohet pr/ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.