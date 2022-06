Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” për 27-vjeçarin Eno Papa.

Papa ra në prangat e policisë pas aksionit të zhvilluar në zonën e Liqenit të Thatë, ku policia në një ambient të marrë me qira sekuestroi, 2 snajpera, 4 kallashnikove, pistoleta me silenciator, kallëpe triroli, paruke si edhe mjete për fshehjen e targave.

27-vjeçari njohur edhe me mbiemrin Beqiri pretendon se nuk ka lidhje me armët dhe se garazhin e ka marrë me qira për një mikun e tij./albeu.com