Pas denoncimit të LSI ditën e djeshmë në lidhje me aferën e inceneratorëve, SPAK është vënë në levizje dhe ka marrë në pyetje dy të moshuarit që rezultojnë të kenë kompani me vlerë 30 milion euro.

Gjithashtu mësohet se SPAK ka nisur verifikimet në lidhje dhe me 24 kompanitë e bëra publike nga Kryemadhi.

Për të humbur gjurmët sipas kryemadhit këto kompani shiteshin tek persona që nuk kishin lidhje me to. Një kompani me vlerë 6 milionë dollar ju shit një kamarieri./albeu.com