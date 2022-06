Dendias në Beograd: Investitorët grekë kanë investuar 3 miliardë euro në Serbi

Ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Beograd.

Gjatë vizitës së tij, Dendias ka deklaruar se investitorët grekë kanë investuar 3 miliard euro në Serbi.

“E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE dhe kjo është e vetmja rrugë drejt prosperitetit dhe stabilitetit rajonal”, u shpreh Dendias, pas një takimi me dyer të mbyllura me ministrin e jashtëm serb, Nikola Selakoviç të premten.

Në një konferencë të përbashkët shtypi me Selakoviç, Dendias tha se Greqia po ofronte mbështetje politike që synonte ta afronte Serbinë me BE dhe ta bënte atë të bashkohej përfundimisht në bllok.

Ai tha se e kuptonte lodhjen dhe zhgënjimin për përparimin e ngadaltë të procesit të pranimit në BE, por vuri në dukje se kjo ishte e vetmja rrugë drejt prosperitetit dhe stabilitetit në rajon.

Ai vuri në dukje se Serbia ishte një partner kyç i BE-së dhe i kërkoi Beogradit të vazhdojë procesin e reformave dhe përafrimin me politikën e jashtme të BE-së.

Dendias tha se takimi me Selakoviç kishte trajtuar edhe çështjen Kosovë-Metohi dhe shtoi se nevojitet përparim i dukshëm në dialogun Beograd-Prishtinë për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të detyrueshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.

Duke folur për situatën në rajon, Dendias tha se ndryshimi i kufijve në Bosnje dhe Hercegovinë nuk ishte rruga përpara dhe vuri në dukje se ai kishte përcjellë të njëjtin mesazh gjatë një vizite në Sarajevë.

Ne duhet të përpiqemi të ndihmojmë për të kapërcyer dallimet dhe për të ndërtuar stabilitet dhe prosperitet rajonal për të avancuar bashkëpunimin rajonal, tha ai.

Ai vuri në dukje se Greqia mbeti e përkushtuar për forcimin e mëtejshëm të lidhjeve dypalëshe me Serbinë mike, të cilën ai tha se ishte një partner i rëndësishëm për komunitetin grek të biznesit.

Ai tha se investitorët grekë kishin investuar rreth 3 miliardë euro në Serbi dhe se kompanitë greke kishin krijuar afër 25,000 vende pune në vend.

Ne po dalim nga kriza, nga pandemia dhe shpresojmë se po dalim edhe nga kriza e Ukrainës dhe jemi të gatshëm të investojmë më shumë në Serbi, gjë që do ta ndihmojë Serbinë të rritet dhe gjithashtu të ndihmojë në rritjen e lidhjeve tona, tha Dendias.

Ai tha se takimi me Selakoviç kishte trajtuar gjithashtu ndërlidhjen në transport dhe logjistikë, një korridor pan-evropian dhe bashkëpunimin në energji, dhe vuri në dukje se një terminal LNG në Aleksandropolis ishte një hap i madh drejt bashkëpunimit rajonal në këtë sektor.