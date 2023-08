Dëmtimi i Neuer, Bayern gjen portierin që kërkonte prej kohësh

Bayern Munich ka kohë që kërkon një zëvendësues të Manuel Neuer. Portieri gjerman, i cili pësoi një dëmtim të rëndë në gju vitin e kaluar gjatë pushimeve gjatë skijimit, është rikthyer dhe së fundmi i është nënshtruar një operacioni tjetër, ndaj rikthimi i tij është shtyrë për disa muaj.

Megjithatë, kërkimi i klubit gjerman për një portier ka qenë i pakapshëm. Ai kishte dy ose tre në axhendë dhe ata kanë qenë të paarritshëm. Ky është rasti, për shembull, me Kepa Arrizabalaga, i cili së fundi nënshkroi për Real Madridin nga Chelsea si pasojë e dëmtimit të Courtois, që do ta mbajë jashtë për shtatë ose tetë muaj.

Në këtë kuadër, ‘Bild’ bën me dije se të lodhur nga kërkimet pa sukses, do të vënë bast për ‘nënshkrimin’ në shtëpi. Sipas mediave gjermane të lartpërmendura, Bayern do të kërkojë Sven Ulreich (35 vjeç), deri tani një lojtar në stol. Vendimi u mor në një takim ku morën pjesë Hoeness, Rummenigge dhe Thomas Tuchel. Ata i besojnë atij dhe ai do të jetë portier këtë sezon.