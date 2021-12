Delegacioni BE thirrje institucioneve: Intensifikoni veprimet kundër korrupsionit

Delegacioni i BE-së në Tiranë, në ditën ndërkomëbtare të luftës ndaj korrupsionit u ka bërë thirrje institucioneve të intensifikojnë veprimet në këtë drejtim.

“Korrupsioni shteron burime jetike nga Shqipëria, ndikon në sundimin e ligjit dhe besimin e qytetarëve ndaj institucioneve dhe ngadalëson ndjeshëm zhvillimin ekonomik.

Në #IACD2021 u bëjmë thirrje të gjitha institucioneve që të intensifikojnë veprimet e tyre kundër korrupsionit dhe të vënë para drejtësisë të gjithë ata që janë të përfshirë në akte korrupsioni. Është jetike për të ardhmen e popullit shqiptar dhe për anëtarësimin e Flamurit të Shqipërisë në BE Flamuri i Bashkimit Evropian. #BE qëndron pranë #AlbaniaFlamurit të Shqipërisë dhe popullit të saj në këtë luftë”, shkruan delegacioni i BE-së në Twitter./albeu.com

…justice all those involved in acts of corruption. It is vital for the future of the Albanian people and for 🇦🇱‘s accession to the EU🇪🇺. The #EU stands by #Albania🇦🇱 and its people in this fight. 2/2#AntiCorruptionDay#NoToCorruption

— EU in Albania (@EUinAlbania) December 9, 2021