“Dekretimi i zgjedhjeve të 6 marsit jo pa qëllim”, Gazment Bardhi zbulon “planin” Meta-Berisha kundër PD

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi, i ftuar në “RTV Ora” foli për një plan Meta-Berisha kundër Partisë Demokratike. Ai tha se dekretimi i zgjedhje të 6marsit në mënyrë kaq të bëftë nga ana e presidentit nuk është bërë pa qëllim, por për të vënë në vështirësi PD-në

“Dekretimi i beftë i zgjedhjeve nga presidenti i republikës ka patur një qëllim, për të vënë në vështirësi PD. Presidenti do të duhej të bënte atë që kishte premtuar, t’i shkonte deri në fund të provuarit se ne 30 qershor u bënë zgjedhje të paligjshme dhe në kundërshtim me Kushtetutën, do të duhej t’i ishte nënshtruar vendimit të Gjykatës Kushtetuese. Kjo gjykatë nuk i ka legjitimuar zgjedhjet e 30 qershorit. Nuk ka thënë se këto zgjedhje ishin kushtetuese apo të ligjshme. Ka thënë se subjekti që vë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese nuk duhet të ishte shoqata e bashkive, por presidenti i republikës, duke dhënë kështu mundësinë presidentit qe ta inicionte procesin në këtë gjykatë.

Pra, gjykata nuk i ka hyrë thelbit të çështjes. Në vend që t’i bindet këtij urdhërimi kushtetues, presidenti, në mënyrë të beftë, pa u konsultuar, për herë të parë në këto 30 vjet, me partitë politike të opozitës, asnjë president nuk ka dekretuar zgjedhje pa e bërë këtë konsultim. Nuk është detyrim, por është një standard i mirë i vendosur nga Presidentët. Nuk mund të ndodhë që të konsultohesh me qeverinë dhe jo me opozitën. Kjo tregon qartë se qëllimi i vetëm, për fat të keq, i koordinuar i zotit Meta me segmente të PD, është në unison me zoti Berisha, ka paturpi qëllim të vetëm; të vendosë në vështirësi PD. Asnjë vështirësi nuk ka për të patur për PD, përsa i përket zgjedhjeve të 6 marsit. Keni konfirmuar pjesëmarrjen. Jemi në përfundim të procedurave tona të brendshme për përzgjedhjen e kandidatëve. Besoj se për aq dijeni sa kam, do të kemi përfaqësimin më të mirë të mundshëm për secilën prej 6 bashkive duke synuar fitoren në këto 6 bashki”, tha Bardhi./albeu.com