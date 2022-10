Deklaratë enigmatike nga Moska për rrjedhjen e Nord Stream: E vërteta do t’i habisë europianët

Kremlini tha se evropianët do të habiteshin kur të mësonin “të vërtetën” për shpërthimet e muajit të kaluar që shkaktuan rrjedhje në tubacionet e gazit Nord Stream 1 dhe 2 , të cilat u ndërtuan për të transportuar gazin rus në Evropë.

Rusia ka kërkuar vazhdimisht që të përfshihet në hetimin ndërkombëtar për këto rrjedhje, të cilat ndodhën ndërsa pushtimi rus i Ukrainës është ndezur dhe në sfondin e “betejës” së gazit midis Rusisë dhe BE-së.

Presidenti rus Vladimir Putin i quajti rrjedhjet e 12 tetorit një akt të ” terrorizmit ndërkombëtar ” për të mirën e SHBA, Polonisë dhe Ukrainës dhe diplomacia ruse i bëri thirrje presidentit amerikan Joe Biden të zbulojë nëse vendi i tij ishte përgjegjës për shpërthimet.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se Moska po punonte “intensive” për t’u përfshirë në hetim , të cilin e ka akuzuar në të kaluarën se është “rregulluar” për t’ia vënë fajin Rusisë.

“Puna po bëhet përmes kanaleve diplomatike”, u tha gazetarëve zyrtari rus. “Por deri më tani, ata po takojnë një mur ngurrimi për të hedhur dritë së bashku mbi të vërtetën, e cila me siguri do të befasojë më shumë se një vend evropian nëse bëhet publike” tha ai, pa dhënë detaje. “As gjermanët, as suedezët, as danezët nuk ndajnë informacion me ne”, tha Peskov.

Tubacionet e gazit Nord Stream kanë qenë në qendër të polemikave gjeopolitike edhe para pushtimit rus të Ukrainës, me Kievin dhe Uashingtonin që kundërshtojnë ndërtimin e tyre, gjë që sipas tyre nënvizon varësinë e Evropës nga gazi rus./albeu.com