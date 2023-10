Deklarata e Ramës për Kosovën, Basha: Do t’i kërkoj interpelancë në parlament

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka lajmëruar se PD do të kërkojë interpelancë me kryeministrin Rama, lidhur me deklaratat e tij për largimin e policisë së Kosovës nga veriu, dhe marrjen e kësaj zone në kontroll nga KFOR.

Ndërsa e ka cilësuar Serbinë si “delen e zezë të Ballkanit”, Basha shprehet se “Rama duhet të sqaroj nëse është i painformuar apo nëse po kërkon largimin e policisë së Kosovës nga Veriu”.

Sipas kreut të PD, “një deklaratë e tillë është e rrezikshme dhe e dënueshme dhe kur vjen nga një autoritet i Serbisë e jo më të vijë nga cilido person me përgjegjësi publike në Shqipëri.

Basha shton më tej se “nëse Rama ka kërkuar largimin e policisë së Kosovës, urgjentisht duhet të merret nën mbikëqyrje politike dhe të gjithë-anshme”.

“PD do të depozitojë një kërkesë nesër për interpelancë me Ramën për këtë deklaratë”, ka deklaruar ai i ftuar në Euronews Albania.

Basha: Serbia është delja e zezë e Ballkanit është një vend i dyzuar dhe gjithmonë përdorin mjete të tjera për të zgjidhur problemet politike. Aleati më i ngushtë i Vuçiç është shpallur “Non Grata”. Moska nuk e bën këtë për interesat serbe. Interesi i Moskës është të hap një front të dytë. Në këtë front të dytë po përdor qytetarët e një vendi tjetër.

