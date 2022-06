De Bruyne bëhet zyrtarisht trajner

Kevin de Bruyne është një nga mesfushorët më të mirë në qarkullim dhe padyshim lojtari më i rëndësishëm i Manchester City.

Një lajm interesant bëhet i ditur nga mediat vendase belge, ku mesfushori 30-vjeçar ka marrë licencën UEFA A.

Kjo licencë të lejon të drejtosh ekipet e moshave apo të jesh një ndihmës në ekipe profesionale të mëdha. De Bruyne ka menduar që tani për këtë rol, pasi ndoshta në momentin kur do të largohet nga futbolli i luajtur në fushë, ai do të trajnohet për të marrë edhe licencën e UEFA PRO, e cila të lejon të drejtosh cilin ekip që do të të jepet mundësia, pra një ekip profesional.

Nuk ishte vetëm mesfushori i City ai që mori këtë leje, por gjithashtu edhe bashkëkombësit e tij Alex Witsel, Tielemans, Mertens, Vertonghen dhe Trossard./ h.ll/albeu.com