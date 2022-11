Dasma e vajzës së tij, Donald Trump pozon me ish-gruan e dytë dhe Melanian

Festa e provave të dasmës në pronën e Donald Trump në Mar-a-Lago për vajzën e nuses Tiffany ishte në lulëzim të plotë mbrëmjen e së premtes.

Ish-presidenti, me një këmishë të bardhë dhe kostum blu, udhëhoqi festën ndërsa përshëndeti të ftuarit dhe pozoi me gruan e tij Melania, e cila kishte veshur një fustan të verdhë verbues dhe ish-bashkëshorten Marla Maples, nëna e nuses që kishte një ansambël bruz.

Trump mund të shihet gjithashtu duke pozuar me Tiffany-n, e cila kishte veshur një fustan të bardhë mahnitës para dasmës së bashku me dhëndrin e saj të ardhshëm Michael Boulos, 25 vjeç, i cili kishte veshur një kostum gri me vija gri me një kravatë rozë.

Ishte një moment prekës në prag të dasmës në pronën madhështore në Palm Beach, Florida, në të cilën 250 të ftuar pritet të dëshmojnë Tiffany, 29 vjeçe, duke i thënë ‘po’ për miliarderin e ri.

Festa erdhi ndërsa shiu i parashikuar nga uragani Nicole i dha vendin shpejt qiellit me diell, përgjatë familjes Trump dhe Boulos për të përfituar nga moti për provë.