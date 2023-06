“Dashuria po ecën mirë”, horoskopi për ditën e premte 30 qershor 2023

Mërkuri dhe Venusi ju mbrojnë në mënyrë që më në fund të besoni përsëri në dashuri. Në punë duhet të mbani përqendrimin e lartë. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë, prandaj mos e kufizoni veten dhe kujdesuni më mirë për çdo aspekt të jetës tuaj.

GAFORRJA

Lajm i mirë për ndjenjat. Hëna ju mbron dhe lajmet e mira vijnë me fillimin e muajit të ri. Është kohë e mirë edhe në punë. Thjesht duhet të përpiqeni të menaxhoni më mirë paratë tuaja. Kohët e fundit keni pasur shumë shpenzime dhe tani portofoli juaj po “vajton” për këtë arsye.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 30 qershor 2023), në dashuri duhet të jeni më pak krenarë dhe ta lini veten të shkoni pak më shumë tek emocionet. Në punë mund t’ju provokojnë por mos u dorëzoni.

VIRGJËRESHA

Në dashuri keni planetë disonantë ndaj do ketë disa probleme të vogla për t’i menaxhuar. Mos jini shumë kritikë dhe në punë përpiquni të menaxhoni konfuzionin. Mundësi të reja do të vijnë së shpejti.

PESHORJA

Në dashuri jeni mjaft dyshues, por duhet të bëni paqe me të shkuarën. Në punë ka shumë gjëra për të bërë, por përpiquni të krijoni momentin tuaj të qetësisë. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha dhe të ktheni ato që nuk funksionojnë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 30 qershor 2023), me një hënë të favorshme humori do të jetë qiellor dhe do të përfitoni nga dashuria. Në punë kushtojini vëmendje vetëm disa tensioneve të vogla me kolegët.

SHIGJETARI

Në dashuri është momenti paksa i komplikuar dhe mund t’i keni nervat në teh. Në punë do të vijnë propozime të mira për rritje profesionale. Vlerësoni me qetësi dhe do të shihni se do të arrini të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Përveshni po ashtu edhe mëngët.

BRICJAPI

Në dashuri ka pak dyshime, por duhet të jeni më të arsyeshëm dhe të veproni në përputhje me rrethanat. Në punë, hëna e kundërt nuk ju ndihmon, prandaj kushtojini vëmendje humorit. Do të arrini gjëra të mëdha.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 30 qershor 2023), ka një lajm të mirë për dashurinë me Venusin, Mërkurin dhe Saturnin në favor. Mund të hidhen themelet për të ardhmen. Dhe në punë vijnë propozime interesante.

PESHQIT

Takimet e reja mund të jenë interesante, por ato duhen vlerësuar mirë. Shëlbimi juaj vjen në punë. Tregojuni të gjithëve se kush jeni, veçanërisht atyre që kanë folur keq për ju.