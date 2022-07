Dalja e emrit të Metës si ish-sigurims, “shpërthen” Bushati: Këtu kush nuk i bën goj*re Ramës do përgojohet!

Analisti Andi Bushati ka reaguar me tone të ashpra ndaj daljes së emrit të ish-presidentit Ilir Meta në dosjet e Autoritetit të Dosjeve si ish-sigurims.

Bushati është shprehur se këto janë lojëra të Edi Ramës dhe sipas tij, kush nuk i bën gojore Edi Ramës do të përgojohet.

Komentet Bushati i ka bërë në emisionin “Open” në Neës24, ku ishte i ftuar.

Pjesë nga biseda në studio:

Dritan Hila: Pa bërë kërkesë mund ta deligjitimojë. Edhe Berisha dy ditë pasi tha nuk njoh parlamentin i erdhi non-grata. bëhet kërkesa dhe pastaj nga përgjigja e Autoriteti shqyrtohet…

Andi Bushati: Po të jenë bythlëpirës të marsit prapë janë të turpshme, Kjo vjen erë e qelbët politike.

Fatos Lubonja: Përtej të gjithave këtu ka disa shkelje ligjore . Një njeri si Ilir Meta që tashmë është qytetar, nuk mundet që për një qytetar me një email nga një anonim ti t shkosh ta çosh në parlament qe është qytetar deri më sot. nuk qëndron nga ana ligjore. Autoritet ka kërkuar SPAK të hetojë për atë që ka dërguar email. A mendojmë dot ne që ky që ka çuar email është i panjohur, apo i çmendur. Kush ka pasur akses mbi këto dosje. Kush është ky njeri dhe çfarë qëllimi ka pasur. Pra nuk mund të mendojmë që ky është njeri i ndershëm, por na shkon se është intrigë. Autoriteti e çuar në parlament menjëherë. Përse e bëjnë publike…këtu e ke shumë të vështirë të mendosh që kjo nuk është një gjë e qepur që rrjedh nga të gjitha anët. Gjëja duket se është politike. Ajo që kërkojmë dhe duhet ta kërkojmë është të hetohet sa ka shkelje ligjore, cili është ky personi çfarë qëllimi ka pasur dhe sa e vërtetë është. Por sikur të mos jetë e vërtetë dhe e sajuar ky është skandal i paparë dhe kjo do na tregojë që ky është një regjim që nuk rrëzohet me shtetin e së drejtës. nëse këta kanë sajuar një gjë të tillë prite o Zot se çfarë mund të ndodhë nesër.

Andi Bushati: Ka nga ata që mendojnë që po të ishte sot Meta pjesë e qeverisë qoftë e Berishës apo edhe Ramës do kishte ndonjë autoritet leshi që mund ta bënte këtë gjë… Këta që u skandalizuan që Lulzim Basha ishte agjenti i serbëve, i ke dëgjuar sot, jo se mbaroi halli nuk i duhet më Ramës spiun Lulzim Basha tani Edi Ramës i duhet spiun Meta…Këtu ka një makineri që kush nuk i bën autokratit gojore do përgojohet….