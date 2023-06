Dalin pamjet, Vuçiç shkon në dasmën e djalit të kriminelit serb Sheshel (VIDEO)

Një video po qarkullon në rrjet, ku shihet presidenti serb Aleksandër Vuçiç duke kënduar me Vojislav Sheshel, një kriminel lufte dhe ultranacionalist i dënuar.

Ata po shijonin meloditë e një kënge për Pavle Gjurishiçin, një çetnik, njësitë e të cilit kryen krime gjatë Luftës së Dytë Botërore, në dasmën e djalit të Sheshel.

Footage of Serbia’s president @AVucic having drinks with his political mentor Vojislav Šešelj, a convicted war criminal & ultranationalist. All to the tunes of a song celebrating Pavle Đurišić, a Chetnik whose units committed crimes during WW2.

Revolting. pic.twitter.com/D2GKt0Spfj

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 12, 2023