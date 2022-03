Një takim mes ministrave të jashtëm rus dhe ukrainas, Sergei Lavrov dhe Dmytro Kuleba, është duke u zhvilluar në Turqi.

Ai u ndërmjetësua nga ministri i jashtëm turk Mevlut Çavusoglu.

Fotot e takimit shfaqnin të dy të ulur përballë njëri-tjetrit.

Talks between the foreign ministers of Ukraine, Turkey and the Russian Federation on ending Russian aggression against Ukraine have commenced in Antaliya. pic.twitter.com/LUDCClMNaQ

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2022