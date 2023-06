VIDEO/ Dalin pamjet e luftës me Wagner brenda Rusisë, bomba dhe zjarr nëpër rrugë: Kërkohet koka e Putinit

Forcat ruse janë duke u përballur me rebelët e Wagner në qytetin Voronjezh, teksa këta të funidt janë nisur në drejtim të Moskës për të rrëzuar Putinin nga pushteti. Në minutat e fundit kanë qarkulluar në rrjetet sociale video nga momenti i bombardimeve të aviacionit rus ndaj forcave Wagner në autostradën që çon në drejtim të Moskës, raporton AlbEu.com.

⚡️Russian airforce targeting a convoy of Wagner equipment on the M-4 highway in Voronezh region this morning pic.twitter.com/4tpgVqjYmx — War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023

Forca të shumta Wagner janë nisur drejt kryeqytetit pasi kanë marrë nën kontroll disa qendra të rendësishme në jug të vendit siç janë Rostovi dhe Voronjezhi.

Duket se situata është bërë shumë serioze për Putinin dhe ushtrinë ruse teksa mercenarët e Wagner kanë marrë tashmë edhe kontrollin në jug dhe mund ta përmbysin atë nëse veprojnë shpejt për aq kohë sa ushtria ruse gjendet e ngecur në Ukrainë.

“We will only move towards Moscow. We ask the Armed Forces not to resist us” – Wagner PMC pic.twitter.com/2ZodCwkdMY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Putini e cilësoi këtë rebelim si një thikë pas shpine për shtetin rus duke thënë se të gjithë ata që kanë ngritur krye do të marrin ndëshkimin e duhur, ndërsa forcat ruse kanë planifikuar edhe shkatërrimin e tre urave të rendësishme që lidhin kryeqytetin me pjesën jugore të vendit me qëllim ndalimin e futjes së forcave Wagner në veri.

Më shumë se një grusht shteti i mirëoganizuar, ky duket si një rebelim i Yevgeniy Prigozhin, ndaj ushtrisë ruse, të cilët i akuzon për vdekjen e qindra luftëtarëve të tij.

Wagner convoy now moving north towards Moscow on the M4 in Horse-Kolodezsky, Lipetsk Oblast, T-90S and BMP-2 on heavy equipment transporters. pic.twitter.com/lnFF0S4R3i — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Mediat e huaja raportojnë se një numër i madh ushtarësh rusë janë duke dorëzuar garnizonet e tyre te Wagner, ndërsa pikëpyetja më e madhe tani lidhet me frontin në Ukrainë, pasi furnizimet e rusëve mund të mbarojnë për çështje ditësh duke bërë që ukrainasit të fitojnë avantazhin në front.

Gjithçka nisi disa javë më parë teksa drejtuesi i Wagner Yevgeny Prigozhin akuzoi fillimisht shefin e Shtabit të Përgjitshëm të ushtrisë ruse se nuk po i furnizonin me armatimin e duhur për të luftuar ukrainasit.

Më pas, kur morën Bakhmutin, Wagnerat u urdhëruan që të tërhiqeshin na kazerma pasi qyteti ukrainas do të kalonte nën kontrollin e ushtrisë së rregullt ruse. Ndërkohë që tërhiqeshin, forcat Wagner u bombarduan me në rrugën e kthimit, gjëpër të cilën Prigozhin akuzoi ushtrinë ruse.

Këtu nisi edhe rrebelimi i Wagner kundër ushtrisë ruse.

Kush janë forcat Wagner

Wagner është një grup mercenarësh me bazë në Rusi, i cili deri më tani ka luftuar luftrat e Putinit në Afrikën e Veriut si edhe Siri. Ata u thirrën në Ukrainë pasi ushtria e rregullt ruse dështoi në frontin e Kievit.

Ata luftuan krah Rusisë, por u panë si faktor i rendësishëm i pushtetit duke bërë që Ministria e Mbrojtjes së Rusisë të mos i dërgonte më armatime, ndërsa sëfundmi edhe i bombardoi me raketa duke shkaktuar këtë që po ndodh tani.