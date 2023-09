Dalin fotot, brenda tunelit të hapur nga mafia që të çon në Gjykatën e Lartë të Podgoricës

Kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviç, publikoi fotot zyrtare të qeverisë të tunelit që të çonte në depon e Gjykatës së Lartë ku mbahen provat.

Abazoviç, së bashku me ministrat e Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme, Marko Kovaç dhe Filip Axhiç, si dhe drejtues të policisë, kanë vizituar sot banesën nga është thyer tuneli për në Gjykatën e Lartë.

Abazoviç, pas turnout tha: “Vendi nuk do të sundohet më kurrë nga mafia”.

Kujtojmë se “Vijesti” bëri të ditur mëngjesin e sotëm se çështja ndaj klanit kriminal të Kavacit është një nga ato të kontrolluara në depon e Gjykatës së Lartë të Podgoricës, pasi mafia gjeti rrugën për të hyrë në ambientet e atij institucioni.

Një nga burimet pohon se tuneli është hapur për maksimumi një muaj e gjysmë. Sipas këtyre informacioneve, pronarët e kanë dhënë me qira banesën në bodrumin e pallatit, përballë ndërtesës së gjykatës, në fund të muajit korrik. Aksioni me shumë gjasa është kryer në muajin gusht, ndërkohë që pjesa më e madhe e punonjësve në administratën shtetërore, përfshirë edhe Gjykatën e Lartë, ishin me pushime.

Sipas një prej bashkëbiseduesve të gazetës, qiramarrësit e banesës kanë përdorur dokumente false.

Pronarët janë marrë në pyetje pasditen e djeshme nga policia e Podgoricës. Pronarja tha se nuk i njihte personat që merrnin me qira banesën.