“Daje po me merakos”, “Na fiku me u tërheq”, grupit s’ka kush i kalon ngarkesën me drogë, biseda e djalit të Breçanit me bashkëpunëtorët

“Metamorfoza 2” goditi një grup kriminal të dedikuar për trafikimin e sasive të mëdha të kokainës nga Amerika Latine. Mes të arrestuarve është edhe Erzen Breçani, ndërsa djali i tij Eralbi është shpallur në kërkim.

Sakaq, në dosjen hetimore që disponon Albeu.com, janë zbardhur edhe mesazhet mes anëtarëve të grupit kriminal.

Biseda e përgjuar, që mban datën 6 dhjetor 2020, zhvillohet mes Eralbi Brecanit, Ismail Zenelit, Besmir Murtati si edhe një shtetasi që në dosje përshkruhet me inicialet, D.P, por për hetuesit është ende i paidentifikuar.

Nga bisedat e transkriptuara në dosje, duket se grupi kriminal ka probleme me dërgesën për shkak se personat që ia kishin marrë përsipërs kalimin e saj pa probleme, janë tërhequr.

Pjesë nga dosja:

Me date 06.12.2020, duke filluar nga ora 06:38 deri ne orën 21:20 zhvillohet bisede në grup chat-in me numër #D***P:214, ndermjet perdoruesit HFNERI i identifikuar si Ismail Zeneli, perdoruesit S7DEGI, i identifikuar si Eralbi Brecani, perdoruesit et V6FGL7, i identifikuar si Besmir Murtati dhe perdoruesit te D****P, i paidentifikuar.

Ata kane diskutuar rreth nxjerrjes se lendes narkotike, ku dyshohet se është nje sasi prej 10 kg dhe vlera eshte 1o milion euro. Perdoruesit komunikojne me njeri-tjetrin, pasi shtetasi Ismail Zeneli, personi pergjegjes per axjerrjen, ka problematika lidhur me personat qe do nxjerrin lenden, pasi ata jane terhequr dhe ne chat grup ka nisur debati reth kësaj situate, ata shkembejne mesazhet:

“HFNERI–Mjesi quna si jeni ajeni mire? Tani pak a shume e dini situaten se si asht bo ktu per pune qe ma kaloj (D****P). Une t’ju them te drejten ne fillim doja t’ja beja si nder (D****P) pastaj u terhoqa se ky grupi im nuk e benin dot ke MSC…..pyeta nji perfaqesus te nji grupit tjeter dhe mthan kemi mundesi me e bo diskutova tek perqindja dhe ram ne dakord …problemi esht ktu se e kan kerkuar edhe ca te tjer ket pune dhe e kan marre vesh te gjithe. Tani une numrin e kutise ma ka kaluar pika sia kam kaluar njeriut te gjalle se e di se kta pune jan me shume probleme dhe nuk due ge ina ndodhe asnji dem fizik apo economik Me kryesorja per ne jan demet fizike (njerzit). ktij grupit ktu qe me e moren persiper ju ka hy frika se mos demtohen ngage ju ka ardhe si pune edhe nga ane tjeter. Une ju thash I zoti punes dhe i mallit ka ardhe ktu mthujni se kush esht ineresuar tjeter kush. Por nuk me than. mthan ne terhiqna nuk probleme kaq. Nuk dona probleme me than. Une po te pres ktu (D****P) dhe po flasim nga afer nuk ju bona ma lutje %nuk asht pune tek %me kupton problemi asht se e kan marre vesh shume njerz…

V6FGL7–Hello dajlok si je mire. Daja ato te shikojn si esht me mire per To se dhe me prish pun sdum. Kur tvi pika fol nga afer dhe bejm pun vet pa mare vesh njeri me canta.*D****p*-Si kalut. Daje pse jan terheg ato? Nga puna?..

S7DEGI-Po po me u prish esht …. po kur po marojn.

HFNERI–Kalojme pak ne tem pune (D****p). Kta jan ka friksohen oj per gio tjeter….*D****P*).-O daje. Po at di shteti ate pun ajo del re manifest me te kuge…

HFNERI–I kan shrujt edhe nnji tjeter nga Madrit…(D****p)–Po shum mir. Thuj atyre tna isjellin ne tavolin kto ge ikan shkrujt…

HFNERI–I kan pyet eboni dot…*D****p*).- Mbase ato sdun me e bo me ne se ije me shpi ai ge e ka shkrujt jo se kan frik.

HFNER I–Une ju thash shok.(D****p)–O daj. Si quhen ne sky kto qe i kan shkrujt. Se po na cmenin. Kush jan kto njerez qe shkrujn…(D**#*P)…Ato po dun me vjedh kutin edhe kto nuk tregojn si quhen…

HFNERI-I kam vetem une te dhonat…(D****p)-O daj edhe pak arrin Kutia. Jan justifikime ato ge thojn ato…HFNERI–Ju kam than te tjert jan ka falsin kot.*D****p*)-

Mbasi ai tjetri i thot te jap 50% se ai gratis e ka normal edhe ktyre i intereson me e bo me ato na rrejn ne kot. Daje po me merakos ky muhabet. Se e moren persiper punen ke tio i thash e kemi mbyl si deal me kte grup…

HFNERI–Pz edhe mua me shume se tu…*D****p*).-Si e shef situaten. Situaten. A ka ndonje zgjidhje. Esht justifikim koti kjo ge thojn ato. E din tjer po kerkojn tjer. Ato nese jan burra tna thon kush jan kto tjeret…

HFNERI–Po pra ate ju thash une kush jan. Po thot smund japim info. Por uj thash bonja uj per qdo gio pergjigiem une ju thask. Nga ora 20:30 do takona prap sonte. Mos fol me kan deri ka darka. Shohim a do kemi noj skronce. Kta

kan hall mos ti kap shteti. Mos te humbin njerzit… D****P).Po jo mer daj. Kush esht ai qe djeg me shtet robt dun me fitu lek. Jo me e djeg…

HFNER-Per giona tjera ja u mbaj une per siper. Ju thash ktyne..

*D****p*)-Po me duket se kto po dredhin muhabetin se po i intereso me shum ne ane tjeter. Daje boja falt te krym thuj ne e mbylim deal me ju. Mbaro punen thuj. Ca qeka ky muhabet me ndro ti mu thuj ne moment fundit. 10 milion euro ne kuti thuj. Ti terheqesh si te do bytha. Aty o e nxjerr o kapesh. Po kur mer 30% si i bi. Jan 100 buk 3 milion euro. Se na fiku me u terheq…

HFNERI–Ore do bej qmos me ta. Sa lek tju afroj???? Merru pak me ka permend %. Mu nuk me ka permend %. Une rash ndakord me ta. Nuk besoj se asht ky problemi. Pju them 40% vetem exjerrnja. Tash se fundi pju them. Kshtu par. 40%. Vec ma boni si pune… (D****p)Pff..

HFNERI-Por nuk besoj se asht ky problemi. Dajlok. Trust me…

(*D****p*-Po dal keq edhe me njerzit se ithash her me 30.

HFNERI–Ska tboj %. Une ne 20:30 kam takim me ta. Edhe u la me dit…

*D****p*)Ok..

S7DEGIO (D****p). Vetem ti behet puna. Tios. Un asgje ziu nese ngel me pagujt me shum. Se giynaf…

HFNERI– Fola me nji nga kta shoket dhe e kemi lon per neser prap i takim tjeter. Do perdorin te gjitha myrat dhe forcat qe kemi mthan me shpetuar si pune. Shohim neser..”