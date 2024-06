Daja që vrau mbesën, p*rdhunoi një 14-vjeçare në 2017/ Motra e viktimës bën rrëfimin tronditës: E goditi me gur në kokë, e kapi për fyti dhe…

Motra e së miturës që u p*rdhunua nga daja i Vasilikës në 2017, ka dhënë dëshminë e saj për ngjarjen. Siç raportohet 37-vjeçari dhe e mitura ishin të afërm, por kjo që nuk e pengoi atë të abuzonte s*ksualisht dhe ta dhunonte.

Duke folur për përdhunimin në vitin 2017, Tezja dhe motra e vajzës 14-vjeçe që u përdhunua nga 37-vjeçari, e përshkruan atë si një p*rdhunues jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe i pamëshirshëm.

Motra e viktimës 14-vjeçare që është kushërira e babait të 11-vjeçares Vasilika), 37-vjeçari kishte joshur motrën e mitur në një vend të shkretë dhe pasi e kishte përdhunuar e ka kapur në qafë, duke e kërcënuar se do ta vriste.

Vajza 14-vjeçare ka rezistuar dhe ka shpëtuar nga duart e 37-vjeçarit, pasi i ka thënë se do ta mbyllte gojën nëse do ta linte të kthehej në shtëpinë e saj.

Sipas dëshmisë së motrës së të miturës, 37-vjeçari e ka goditur me gur në kokë, e ka hipur në motor dhe e ka çuar në një vend të shkretë, aty ku e ka përdhunuar. Pasi vajza hapi sytë e pyeti se ku ndodhet, ai i mori celularin dhe ia fiku. Ai e kërcënoi ta mbyllte gojën.

“Pasi kishte shpëtuar nga duart e tij, motra erdhi dhe na i tregoi të gjitha. Ajo kishte një goditje në kokë, gërvishtje në qafë. E kishte kapur për fyti dhe donte ta vriste. Ai e përdhunoi atë dhe e kërcënoi se do e vriste. Motra ime i thotë mos më shqetëso, do të shkoj në shtëpi dhe nuk do t’i them askujt asgjë”. Dhe kështu ai e la dhe u largua”, rrëfeu motra e viktimës së parë.