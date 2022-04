Daçiç: Pa marrëveshjen e Brukselit, Kosova do të ishte shumë më herët shtet i kompletuar

Kreu i Kuvendit të Serbisë, Ivica Daçiç, ka folur për marrëveshjen e parë në mes të Kosovës dhe Serbisë të arritur në Bruksel në vitin 2013, e cila mban edhe firmën e tij dhe të ish-kryeministrit Hashim Thaçi. Sipas Daçiçit, në rast se s’do të arrihej një marrëveshje e tillë atëherë “Kosova do të ishte një shtet i kompletuar dhe i njohur”, shkruan Rtv.rs.

Kështu ka dekalruar Daçiq për agjencinë serbe të lajmeve “tanjug”, duke thënë se marrëveshja e Brukselit ishte maksimumi i mundshëm për t’ua rritur në atë kohë.

Tutje ish-kryeministri i Serbisë ka thënë se Serbia aktualisht dëshiron shumë më shumë të drejta për popullin serb që jeton në Kosovë.

“Nëse atëherë nuk do të kishim marrëveshjen e Brukselit, jam i sigurt se Kosova do të kishte kohë që ishte kompletuar si shtet i njohur ndërkombëtarisht dhe pyetja e madhe do të ishte se a do të kishte fare serb atje”, ka thënë Daçiç.