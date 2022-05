ÇUDIA/ Burri detyron fëmijët e tij 8 dhe 6-vjeç të qethin kokën dhe të bëjnë stemën e Juventusit, gruaja e denoncon në Polici

Një ngjarje e pazakontë është regjistruar në Itali.

Sipas burimeve nga mediat italiane, një grua ka denoncuar burrin e saj për një arsye që duket tejet e pabesueshme.

Mësohet se gruaja e ka denoncuar burrin në Polici, pasi ky i fundit i ka detyruar 2 djemtë e tij 8 dhe 6 vjeç që të rruajnë kokën dhe të bëjnë stemën e Juventusit, skuadrës së tij të preferuar.

Ai është përballur me refuzimin e fëmijëve, pasi shokët e shkollës së tyre ishin të gjithë me Romën e Lacion, gjë që do të bënte që ata të talleshin prej tyre.