Cristiano Ronaldo mund të largohet nga Manchester United pavarësisht mbylljes së merkatos

Nga Turqia raportojnë se Cristiano Ronaldo ka një marrëveshje verbale me Fenerbahçen, një nga skuadrat më të mëdha në atë vend, për të vazhduar karrierën e tij në Superligën turke.

Lajmi është konfirmuar nga portali turk i lajmeve Ajansspor, i cili mbledh deklaratat e supozuara të presidentit të Fenerbahçes, Ali Koc.

“Klubi ka arritur një marrëveshje verbale me Cristiano Ronaldon”, raporton portali.

Jorge Jesus, trajner portugez

Sipas mediumit në fjalë, trajneri portugez Jorge Jesus ishte vendimtar për të bindur sulmuesin portugez. Cristiano do të largohej nga Manchester United në mes të një marrëdhënieje të tensionuar me trajnerin holandez Erik Ten Hag, i cili sot e konsideron atë një zëvendësues.

“Duhet të jesh gjithmonë vigjilent, por ne do të shkojmë nga shtatori në janar me këtë skuadër. Në sulm na duhej të forconim ekipin. Ne do të vazhdojmë me këtë skuadër. Nëse Cristiano është pjesë e skuadrës? Është e qartë, ne kemi nevojë për cilësi dhe ai është njëri prej tyre. Vjen koha kur keni nevojë për më shumë lojtarë për të mbuluar të gjithë kalendarin”, tha Ten Hag së fundmi kur u pyet për vazhdimësinë e Cristianos në United.

Portugezi negocioi deri në momentin e fundit me të mëdhenj të tjerë evropianë si Chelsea, Bayern Munich, PSG, Atlético de Madrid dhe Napoli. Asnjë ekip nuk përfundoi duke avancuar me të.

Një tjetër nga klubet në të cilat u dëgjua ishte Sporting de Lisboa. Por trajneri i skuadrës portugeze, Ruben Amorin, nuk e dëshiron atë në skuadër. Ai kërcënoi se do të jepte dorëheqjen nëse CR7 arrinte. /albeu.com/