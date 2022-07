“CR7 duhet të largohet nga Man United. Ai theu rregullin kryesor të Ferguson e vuri veten mbi klubin”

Përktheu në shqip Albeu Sport

Pas emërimit të Erik ten Hag në Manchester United, të gjithë tifozët, ekspertët dhe gazetarët u interesuan më së shumti nëse Ronaldo ishte përfshirë në planet e trajnerit.

Në një konferencë për shtyp më 23 maj, holandezi u përgjigj me entuziazëm “Patjetër!” dhe shtoi: “Cristiano mund të na japë gola. Por unë do të diskutoj gjithçka me të së pari para se të diskutoj me ju.”

Kanë kaluar vetëm 42 ditë, gjasat që Ten Hag dhe Ronaldo të punojnë së bashku priren në zero.

Më 4 korrik, Cristiano nuk mbërriti në mbledhjen parasezonale të ekipit. Ai iu referua “rrethanave familjare”. Vërtetë, në të njëjtën ditë ai mbërriti në kompleksin stërvitor të kombëtares portugeze. A i keni zgjidhur problemet familjare atje?

Shumë burime (nga Fabrizio Romano te The Athletic) konfirmojnë se Cristiano synon të largohet, ai nuk është i kënaqur me pasivitetin e transferimeve të klubit, mungesën e Champions League dhe faktin që klubi nuk i përmbush ambiciet e tij. Gazetarët e Times saktësuan se “sulmuesi synon të luajë në Ligën e Kampionëve çdo sezon deri në fund të karrierës, teksa siipas tij, atij i kanë mbetur edhe 3-4 vite për të luajtur”.

Nëse po, atëherë kemi një histori të keqe: në vend që të kthehet në stërvitje, Ronaldo po shantazhon klubin dhe po krijon presion shtesë.

Alex Shaw i ESPN përmblodhi ankesën kryesore për performancën e portugezit: “Nëse këtë dëshiron Ronaldo, atëherë nuk e di pse priti deri në korrik. Si rezultat, ky u bë testi kryesor i verës për Ten Hag. Vetëm një cirk tjetër.

Shumë njerëz më thanë: “Ai priste të shihte se me kë nënshkroi Man United. Ai dëshiron të luajë në Champions League dhe që kur një klub futbolli duhet të blejë lojtarë për të qetësuar një nga lojtarët e ekipit?”

Dhe këtu lindin një sërë pyetjesh.

• Si mund të sillet Ten Hag me një person që kërkon transferime (CR7 kërkon 6-7 lojtarë të rinj) dhe vendos në bazë të vlerësimit të tij të transferimeve nëse duhet të qëndrojë në klub?

• A duhet Eriku ta torturojë veten me enigma taktike që do të maskojnë dobësitë e Ronaldos për hir të statistikave të tij. A është Cristiano i interesuar për ndonjë gjë tjetër përveç saj?

• A mund të llogarisë një klub te një lojtar që i lejon vetes, nën maskën e rrethanave familjare, të sabotojë stërvitjen dhe të injorojë tarifat e klubit?

• Në këtë rast, sa profesionist është vetë Ronaldo, nëse ia lejon vetes një qëndrim të tillë?

• A duhet që Manchester United të shpenzojë 360,000 £ në javë (paga e Ronaldos pas daljes nga Champions League, minus 25%) për një lojtar 37-vjeçar, golat e të cilit nuk kanë të bëjnë fare me planet e klubit?

Pasi Beckham u largua për në Real Madrid, Alex Ferguson tha:“Një lojtar që e lejoi veten të vendoset mbi trajnerin në Manchester United duhet të largohet menjëherë nga klubi”.

Tani Cristiano e vendos veten jo vetëm mbi trajnerin, por edhe mbi klubin. Për të mbajtur Ronaldon, Manchester United duhet të përmbushë padiskutim të gjitha kërkesat e portugezit. Ndikimi i Ronaldos është i pakufishëm, por largimi i tij do ta çlirojë Man Unitedin financiarisht (17.2 milionë funte në vit).

Kjo dihej edhe para kthimit të tij në Manchester United, por për të përsëritur të dukshmen ai fokusohet në statistikat personale.

Për çfarë mendon më shumë Cristiano: të ardhmen e Manchester United apo Messit, i cili është vetëm 15 gola prapa portugezit (përveç kësaj, ai është dy vjet më i ri dhe nuk i mungon Champions League)? Ronaldo duhet të mbrojë fronin, është një mision i bukur për fundin e një karriere të madhe por duhet të realizohet diku tjetër.

Në një intervistë në janar për Sky Sports, Cristiano tha: “Unë mendoj se për të ndërtuar diçka të mirë, ndonjëherë duhet të shkatërrosh disa gjëra”. Epo, këshilla e shkëlqyer, Cristiano. “Manchester” duhet të shkatërrojë lidhjen me portugezin edhe nëse ai është një legjendë e klubit./albeu.com/