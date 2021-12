“Çpunë kam unë”, Rama sherr me komentuesit në Facebook: Të dhënat dalin kudo

Kryeministri Edi Rama ka replikuar me qytetarët mbi skandalin e pagave dhe atë të inceneratorëve, ku në burg përfundoi ish-ministri Lefter Koka.

Rama në përgjigjen e tij ndaj qytetarit ka theksuar edhe njëherë se sa i takon publikimit të të dhënave, edhe në shtete të mëdha ka pasur raste të ngjashme dhe nuk ka dhënë llogari kreu i qeverisë por i ka kaluar drejtësisë.

Lidhur me aferën e inceneratorëve, kryeministri e ka cilësuar gjithashtu si çështje të drejtësisë dhe nënvizon se çdo individ i akuzuar duhet të përballet vetë me drejtësinë.

Replikat:

Komentuesi: Kjo është një arritje që meriton lëvdata, por unë mendoj që ju duhet të jepni gjithashtu llogari për aferën e inceneratorëve dhe për publikimin e të dhënave personale të qytetarëve shqiptarë.

Në çdo vend tjetër, kreu i qeverisë duhet të marrë përgjegjësi për atë çfarë ndodhi, por ne diçka te tille z.Rama nuk po e shohim ende as nga ju dhe as nga ata që janë përgjegjësit e kësaj pune.

Kjo nuk është pune partie, por është çështje respekti ndaj qytetareve dhe demokracisë të vendit tonë sepse diçka e tillë është e papranueshme në një vend që kërkon të anëtarësohet në BE.

Urimet më të mira!

Edi Rama: Nuk e di çfarë ke parasysh me çdo vend tjetër, sepse në Amerike, Angli, Francë, që mos vazhdoj me shumë vende të tjera, ka pasur raste të ngjashme, madje me impikime për krejt botën në ndonjë rast dhe nuk di t’i këtë shkuar në mend njeriu të kërkojë të japin llogari krerët e qeverive, por çështja i ka kaluar direkt drejtësise, si një çështje e drejtësisë për të identifikuar e dënuar autorët, ndërkohe që vendet kanë vijuar punën për forcimin e sistemeve përkatëse! Sa për inceneratoret unë jam shprehur fare qartë, që impiantet e ndërtuara janë aty dhe janë shpëtim për zona e komunitete të tëra të vendit, ndërkohë që nëse drejtesia ka akuza për të ngritur për individë të caktuar ato janë çështje ekskluzive e drejtësise dhe çdo individ i akuzuar duhet të përballet vetë me drejtësine deri në daljen e të vertetës mbi cdo akuzë! Ky është respekti ndaj qytetarëve dhe demokracisë, jo futja e të gjitheve në një thes me akuza kolektive që s’kanë asnjë lidhje me kulturën demokratike e me shtetin e së drejtës. Gezuar festat dhe shendet familjarisht./albeu.com/