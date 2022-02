COVID/ Çfarë paralajmëron CEO i BioNTech për 10 vitet e ardhshme?

Teksa të gjithë po mendojnë se Covid-19 po i vjen fundi, CEO i BioNTech paralajmëron se gjatë 10 viteve të ardhshme njerëzit do të duhet të bashkëjetojnë me virusin.

Sipas tij, njerëzit tashmë janë më të përgatitur ndaj përhapjes së mutacioneve të reja.

Nga ana tjetër, kompania gjermane po punon për të zhvilluar një vaksinë kundër Omicron.

“Duhet të mësohemi me faktin se duhet të jetojmë me virusin për 10 vitet e ardhshme”, tha Ugur Sahin, kompania e të cilit zhvilloi vaksinën e parë mRNA kundër Pfizer.

“Gjithmonë do të ketë mutacione të reja, por ne duhet të jemi më të përgatitur, shtoi ai.

Brenda një viti e gjysmë do të zhvillohet një vaksinë, e cila do të merret për gripin dhe koronavirusin, sipas drejtorit ekzekutiv të kompanisë farmaceutike Moderna, Stefan Bancel. Në të njëjtën kohë, ai vlerësoi se pas gjashtë muajsh do të jetë gati vaksina e e Covid-19, e cila do të mbrojë edhe kundër Omicron.

Në një deklaratë, ai theksoi se kjo vaksinë pritet të jetë gati brenda gushtit 2023 dhe çmimi do të jetë i ba”Ne gjithmonë po mësojmë më shumë dhe po përgatitemi më mirë,” tha shefi i BioNTech.

Kompania me bazë në Marburg, e cila ka shitur mbi një miliard doza të vaksinës së saj kundër llojit origjinal të koronavirusit, është në procesin e zhvillimit të një vaksine specifike për Omicron.

Të dhënat e para të provës për vaksinat e përshtatura sipas variantit priten në mars, tha Sahin, duke i thënë gjithashtu të përditshmes gjermane Bild se dërgesat e para mund të ndodhin në prill ose maj nëse është e nevojshme.rabartë me vaksinën ekzistuese të gripit.

Kujtojmë se të mërkurën, grupi prezantoi njësi të prodhimit të vaksinave të lëvizshme të vendosura në kontejnerë transporti, të cilat grupi planifikon t’i vendosë në Afrikë këtë vit për të rritur furnizimin e vaksinave në kontinent.