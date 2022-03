COVID-19/ 45 raste dhe asnjë humbje jete në 24 orët e fundit

Në 24 orët e fundit nuk është shënuar asnjë vdekje nga Covid-19 në vendin tonë.

Ndërkohë janë regjistruar 45 raste të reja teksa janë shëruar në këtë përiudhë 26 qytetarë.

Njoftimi:

Ju informojmë për situatën në 24 orët e fundit, si vijon:

Janë kryer 646 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 45 qytetarë, në këto bashki:

21 në Tiranë, 5 në Vlorë, 3 në Kuçovë, nga 2 qytetarë në Gjirokastër, Delvinë, Lushnje, Fier, nga 1 qytetar në Shkodër, Kukës, Durrës, Mallakastër, Sarandë, Përmet, Elbasan, Gramsh.

Janë 516 pacientë aktivë me COVID-19 në të gjithë vendin.

Aktualisht në spitalin COVID3 po marrin trajtim 14 pacientë, nga të cilët 1 është në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me SARS-COV2.

Janë shëruar 26 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 269,425 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (27 Mars 2022)

Raste të reja ditore 45

Të shëruar në 24 orë 26

Të shtruar në spitale 14

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 646

Testime totale 1,773,637

Raste pozitive 273,432

Raste të shëruara 269,425

Raste Aktive 516

Humbje jete 3,491

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 246

Fier 70

Vlorë 70

Gjirokastër 35

Berat 19

Elbasan 16

Shkodër 16

Durrës 13

Kukës 12

Korçë 8

Dibër 6

Lezhë 5