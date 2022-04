Çmimi i naftës, reagon Vasili: 33% më i shtrenjtë se në Maqedoninë e Veriut

Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili shkruan në rrjete sociale se me kambanat e vjedhjes me çmimin e naftës, nuk mbulohen teneqet për zgjedhjen e Presidentit.

Ai thotë se çmimi i naftës në Maqedoninë e Veriut është 33% më i ulët se në vendin tonë, në një kohë sipas tij që Maqedonia e Veriut nuk nxjerr naftë si Shqipëria dhe s’ka det e porte.

Postimi i Petrit Vasilit:

Kembanat e vjedhjes me cmimin e naftes nuk i mbulojne dot teneqet per zgjedhjen e presidentit!

Çmimi i naftes eshte 232 lek litri sipas vendimit me te fundit te Bordit te batakçinjve Ramē – Oligarket.

Ne Maqedoni çmimi i naftes eshte vetem 160 leke ose 81.5 denare litri!

Pra Maqedonia e ka cmimin 33% me lire se Shqiperia!

Maqedonia ka nje ekonomi e popullsi me te vogel dhe as nuk nxjerr nafte si Shqiperia dhe as ka det e porte, por ka qeveri te pergjegjshme dhe jo nje grup

batakcinjsh çirake te mafies dhe oligarkeve si rilindja dhe Rama ne Shqiperi

Kam paraqitur qe ne 9 mars nje projekt ligj per heqjen e takses se qarkullimit dhe te karbonit per bere uljen e çmimit te naftes.

Nuk e shqyrtojne ne parlament per qamet Rama dhe rilindasit se duan te vazhdojne te vjedhin me karburantet.

Bejne sikur i bien teneqes se zgjedhjes se presidentit, kur e di dhe shqiptari me i fundit qe kane votat dhe do vene rripin e pantallonave te Rames ne presidence.

Kembanat e vjedhjes nuk i mbulojne dot teneqet e zgjedhjes se presidentit.

/albeu.com