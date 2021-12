Çmimi i energjisë elektrike në Maqedoni do të rritet deri në 10%

Çmimi i energjisë elektrike për amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël do të rritet deri në 10 përqind, tha ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi për “Alsat”, për emisionin “Revista Ekonomike”.

Të dhënat zyrtare për rritjen do të shpallen më 9 dhjetor, kur do të shpallet oferta e ESM-së shtetërore në tenderin e EVN Home, e cila furnizon me energji elektrike për nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël.

Më herët është paralajmëruar se çmimi i energjisë elektrike mund të rritet deri me 20%.